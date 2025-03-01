禽流感侵襲 蘇諾瑪縣小城蛋農如何保護產業和城市文化？

拍達路瑪曾將雞蛋銷往全美各地，但如今只剩下兩家零售雞蛋生產商。（電視新聞截圖）

據「信使報」（Mercury News）報導，在曾被譽為 「世界蛋籃 」（Egg Basket of the World）的蘇諾瑪縣（Sonoma County）小城拍達路瑪市（Petaluma）所剩無幾的商業蛋農，目前面臨著最大的挑戰：在禽流感 （avian flu）爆發的情況下，如何保護他們的產業和城市文化？

拍達路瑪是雞蛋 生產技術進步的中心，這些技術革新徹底改變了這個行業，但拍達路瑪獨立孵化場的第四代蛋農馬赫特（Jordan Marht）不得不採取嚴厲措施來保護他的雞群和家族企業。

自2022年禽流感爆發以來，美國農業部一直在努力限制禽流感的傳播，但這是有代價的：自2022年以來，加州 已有超過2300萬隻禽鳥被安樂死。這些成本也波及到了消費者，導致傳統上廉價的雞蛋價格飆升。

2023年12月，禽流感席捲了整個城市，馬赫特的Petaluma Egg Farm不得不對數萬隻蛋雞實施安樂死。與此同時，拍達路瑪僅存的另一家規模較大的雞蛋生產商Sunrise Farms也被迫撲殺了55萬隻禽鳥，這也是Sunrise Farms成立一個多世紀以來第一次沒有一隻雞存欄。

馬赫特說：「這對生產商和客戶來說都是一個難以承受的時刻，這無疑讓現在的行業變得難以駕馭，尤其是當你不知道明天是否會失去你的雞的時候。」

隨著蛋品行業在19世紀末成為拍達路瑪的支柱產業，大約90%的居民為商業蛋品生產做出了貢獻。到1930年，拍達路瑪每年生產的雞蛋超過5億枚，運往加州各地、美國其他地區甚至世界各地。大蕭條的爆發和二戰期間的糧食配給進一步推動了拍達路瑪的雞蛋市場，因為美國人正在尋求更實惠的蛋白質來源，而雞蛋是黃金。在20世紀50和60年代，製冷、運輸和電力方面的進步使得該行業向內陸遷移。

但是，禽流感、成本上升以及企業雞蛋生產商市場份額的不斷擴大，有可能徹底摧毀拍達路瑪的雞蛋傳統。

蛋雞養殖場已經投入了數百萬美元來對抗禽流感。拍達路瑪蛋雞農場架設了雷射器，射向農場的田野和穀倉區域，以阻止野禽侵襲雞群。農場工人在進入任何雞舍前都必須換上單獨的工作服。農場甚至禁止遊客進入，以減少傳播。

「為了保證雞群的安全，這是一個非常勞動密集型的過程，」馬赫特說。「每個農場主都希望為動物做最好的事情，確保它們快樂，確保它們生產，因為歸根結底，我們是在做雞蛋生意，為客戶提供雞蛋，並確保雞保持健康。」