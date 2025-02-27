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屋崙華埠春節僅2搶案 劫匪奪1200元遭逮 現金也罕見追回

記者劉先進╱屋崙報導
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根據警方數據，屋崙華埠春節期間治安良好。（記者劉先進╱攝影）
根據警方數據，屋崙華埠春節期間治安良好。（記者劉先進╱攝影）

屋崙亞裔防罪委員會（AACC）月會26日舉行，屋崙警局隊長余劍倫（Alan Yu）和華埠警員Tony Chang表示，華埠最近一個月春節期間，只有兩起搶劫；其中一起劫匪尾隨搶走嫌疑人1200元現金，但被監控拍下，第二天社區大使在街上認出此人，馬上報警將其抓捕，受害者1200元被搶的資金也順利找回，頗為罕見。

余劍倫表示，農曆新年期間，不少華人會取現金裝紅包。華埠和越南西貢社區，不斷增加的資金流動和紅包，都是不法之徒的目標，會導致發生搶劫案，警方也在努力關注這兩個區域。幸運的是，由於警民合作，華埠新年治安情況好轉，最近一個月有三起暴力事件，其中兩起搶劫案。

Tony Chang說，兩周前，受害者正在酒水店購物，嫌疑人尾隨其後，發現受害者取出一大筆現金，於是嫌疑人走進店內，從受害者手中搶走錢包，社區和商家提供了嫌犯的照片，並分享給社區大使和警方。

次日，市中心的社區大使就在百老匯的Walgreen藥房發現此人，和照片中的嫌犯非常相似，於是趕緊報警，警方飛奔過來，安全地將嫌疑人拘留，並追回搶劫中損失的1200元，「結局很圓滿，我們能夠拘留嫌疑人並挽回所有損失。通常嫌犯會花光贓款，這次很幸運。」

他表示，屋崙的大公司雇用了很多加班的警員巡邏，社區大使和警員也溝通密切，竭誠合作，雙方都有交換電話號碼。「一旦社區大使拿到照片，就發揮很大作用。」

余劍倫強調，這次及時抓捕嫌犯，並非僅僅是運氣，而是警官們部署得當。「我們正在獲取資訊，保持良好的溝通。我們有社區大使，有志願者團體，有屋崙華促會的八芒，這讓警局有更多的機會打擊犯罪。」

針對現場華促會有成員報告，在上周出現受害者被拿著槍威脅搶劫的事件，余劍倫表示，目前還沒有收到類似報告。他鼓勵市民踴躍舉報罪案。警方會根據舉報力度，分配警力。

Tony Chang表示，此前查看監控視頻，發現有類似罪案，得知有人在Franklin街道的財產被打破窗戶，但沒有發現持槍跡象。

屋崙警局隊長余劍倫表示，華埠最近一個月只有兩起搶劫。（記者劉先進╱翻攝）
屋崙警局隊長余劍倫表示，華埠最近一個月只有兩起搶劫。（記者劉先進╱翻攝）

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