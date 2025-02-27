金山灣區華人運動大會主委 陳立功接任

莊雅淑主任、陳朝全前主委、賴銘琪處長、新任主委陳立功合影。（記者王日芯╱攝影）

第41屆金山灣區華人 運動大會主任委員交接儀式25日在文教服務中心舉行。僑界來賓及運動大會委員齊聚一堂，共同參與。

第40屆主任委員陳朝全與新任第41屆主任委員陳立功共同主持。

在交接儀式中，駐舊金山 台北經濟文化辦事處僑務組組長賴銘琪監交，並頒發僑委會獎狀予卸任主任委員陳朝全，以表彰其在推動華運會發展上的卓越貢獻。

賴銘琪說：「華運會已成為灣區最具影響力的華人運動賽事之一，不僅促進了僑界的團結，也讓主流社會更加瞭解華人社區的活力與貢獻。」他讚揚陳朝全主任委員的傑出領導，並代表僑委會頒發獎狀，以感謝其對華運會的卓越貢獻。

賴銘琪也頒發僑委會賀函予新任主任委員陳立功，象徵著新一屆華運會的正式啟動。

僑教中心主任莊雅淑說：「華運會不僅是灣區華人的體育盛事，更是一個讓華人社區與主流社會互動的重要平台。我們看到歷屆華運會持續創新，讓運動與文化結合，這是一個非常寶貴的傳統。」她感謝歷屆委員及義工的努力，並期待未來華運會能夠繼續發展壯大。

新任主任委員陳立功在交接後表示：「我將承襲歷屆主委的精神，持續擴展華運會的影響力，並致力於提升賽事品質、尋找更適合的比賽場地，讓這場屬於我們華人的體育盛會更加盛大與國際化。」

第40屆華運會期間，共舉辦24項單項比賽與活動，並首次成功推廣至北美其他華人社區，進一步擴大影響力。大會團隊在任內添購了各類比賽與活動設備，包括帳篷、折疊椅、長桌及標示牌，為未來活動奠定良好基礎。