「藝在棱角」支援亞裔囚犯 談監禁心聲

委員會核心成員將參與討論，分享他們出獄後成長為社區領袖的轉變歷程，同時探討面臨的驅逐風險。（藝在棱角提供）

由亞裔 美國人公民權與平等聯盟（AACRE）與藝在棱角（Edge on the Square）組織共同策畫的多媒體展覽「Walking Stories」，訂於28日下午6時在華埠 藝在棱角舉行閉幕儀式。

其中，名為Telling Our Stories的閉幕活動，由亞裔囚犯支援委員會（APSC）與藝在棱角聯合主辦。現場將朗讀亞裔囚犯支援委員會最新文集「抵達：亞太裔解放之聲（Arrivals: Asian Pacific Voices for Liberation）」。該書收錄了亞裔美國人在監獄 內外的心聲與經歷。

朗讀結束後，委員會核心成員將參與討論，分享他們出獄後成長為社區領袖的轉變歷程，同時探討面臨的驅逐風險。

展覽同時融合了亞裔離散社群的故事，回顧殖民主義、帝國主義與流離失所的歷史，同時揭露監禁、懲罰制度與社區分裂的現實。展覽的核心聚焦於韌性，彰顯亞裔社群如何組織、夢想並為正義奮鬥。

展覽的核心裝置之一是Trần Châu Hà的書籍，記錄了亞裔囚犯支援委員會核心成員萊加達（Maria Legarda）的故事。她的經歷從移民到刑事定罪再到面臨驅逐，與本次活動的主題遙相呼應。

藝在棱角聲明指出，這項活動將透過放大仍在獄中及曾經服刑者的聲音，強調敘事的力量，不僅是對過去的紀念，更是對行動的號召，將個人故事與更廣泛的正義運動聯繫起來。「在驅逐威脅與刑事化加劇的時代，這些故事迫切需要被傾聽。它們促使我們思考：真正的『抵達』意味著什麼？這不僅是個人的旅程，更是對正義的持續追尋。」