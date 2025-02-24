EMS：柏加大挺巴帳篷運動 是歷史迴響

柏克萊加大校園見證了歷史上多次學生抗議活動。(EMS提供)

據少數族裔傳媒服務(EMS)最近報導，在巴勒斯坦 人的命運尚不確定之際，柏克萊加大 (UC Berkeley)的學生重申他們反對以色列在加薩的戰爭。

從去年4月在校園Sproul Hall安營扎寨的大約200頂帳篷開始的學生運動，在談判中要求校方做出包括開設巴勒斯坦研究課程在內的一系列讓步。但抗議者說要求完全剝離的鬥爭還沒有完結。

抗議者要求停止對加薩種族滅絕保持沉默，學術抵制，結束對巴勒斯坦學生及盟友的壓制，以及財務上和以色列占領相關的公司剝離。

活動的組織者強調，柏克萊學生對國際不公正感到憤怒，進行政治集會和提出公民異議已經有60年的歷史。

EMS報導，柏克萊加大法律系學生尤瑟夫(Zaid Yousef)是穆斯林學生協會的成員，也是去年春天最早參與安營扎寨的人之一。他認為這一運動是在認可加州、灣區以及柏克萊加大校園的歷史。

他說：「從自由言論運動開始，到反對種族隔離再到『占領』運動——這是歷史的延續。學生反抗不公正。學生不斷被最終證明他們的立場是正確的。」

尤瑟夫指出，1964年自由言論運動的領袖薩維奧(Mario Savio)當時和其他800名學生一同被捕，現在他的名字卻鐫刻在銘牌之上。

雖然加州大學 系統的管理機構校務委員會還沒有完全接受挺巴抗議者的主張，學生會和研究生會都已經在去年秋天一致投票同意要與以色列剝離。

與此類似的是，柏克萊學生在1985年要求校委會從南非種族隔離政府剝離數十億資金。加州大學最終在1986年投票通過剝離，在當時美國大學中規模最大。此前有158名抗議者在大規模罷課活動中被捕。相比之下，本次抗議活動只有12名學生被捕。

尤瑟夫表示，過去有抗議活動經驗的社區人士和教職員給了他們降階衝突的技巧，讓柏克萊帳篷運動保持了非暴力的特質。