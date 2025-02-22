舊金山2024年出生率終於止跌回升 要歸功於這個群體

舊金山2024年新生兒人口終於止跌回升，要歸功於外國出生母親這一群體。(圖取自加州公共衛生部門官網)

經過數年新生兒人數急遽下降，2024年在舊金山 居住新出生人口略有上升。根據「舊金山紀事報」報導，根據加州 公共衛生部門初步數據，2024年約有6870兒童在舊金山出生，略多於2023年的6790人。出生人數是人口成長與預估入學率的重要指標。

不過，舊金山2024年新生兒人口仍比2019年的8430人，少了近20%。儘管出生率已在減少當中，新冠疫情加劇舊金山出生率直線下滑。美國各地出生率在過去數十年持續下降，但舊金山出生率下降幅度已超過全國平均。

數據顯示，2024年舊金山新生人口出生率回升，完全由外國出生母親推動。在美國出生母親所生的新生兒人數，實際上持續略為減少，而外國母親所生孩子人數、增加約6%。

外國生出母親生育率上升，反映自疫情爆發以來、舊金山國際移民 的部分復甦。舊金山市與整個加州相同，遷往美國其他地區的人口數量、大過新增人口數，因此，人口成長相當仰賴外國移民。

加州其他地區也出現相似情況。總體出生人數自2019年的44萬6000人、減少至2024年的40萬人。但是，2023-2024年期間，新生人口基本上維持不變，移民母親所生子女人數、彌補了美國出生母親所生子女人數的減少。

但是，此一趨勢並非各地皆是。部分郡縣包括聖馬刁縣(San Mateo County)，出生率自2023-2024年增加2%，在美出生母親與移民母親所生嬰兒數量，皆有所增加。其他地區例如納帕縣(Napa County)，出生率全面下降，整體下降12%。

加州數據顯示，外國出生的亞裔母親所生子女數量、促使加州居民出生率並未出現更大幅度下降。2024年，該群體約有3萬9400新生兒出生，比2023年的3萬7000人增加6.5%。

外國出生的亞裔母親所生子女人數、是所有族裔群體中增幅最大。其次是外國出生的混血母親所生子女增幅4%、美國出生的亞裔母親所生新生兒人數增幅3%。同一時期，美國出生的黑人母親與白人母親，生育率分別下降5%與3%。

然而，川普總統提出部分移民政策，可能破壞加州出生人數已取得的少許增長。川普政府推行嚴格限制移民政策，包括已獲准進入美國人士；也試圖終止無身分移民在美出世孩子的出生公民權，此舉將翻轉一個多世紀以來、有關第14修正案的法律先例。川普的終止出生公民權行政命令，已遭到三位聯邦法院阻擋駁回。