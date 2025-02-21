川普擬賣舊金山裴洛西聯邦大廈 聯合國廣場50號也可能被出售

川普政府計畫要出售舊金山兩座最著名的聯邦辦公樓，「南希-裴洛西議長聯邦大廈」為其中之一。（取自Google Maps）

將近20年前，舊金山 米慎街（Mission Street）和第七街（Seventh Street）交匯處首次出現了一幢18層高的細長辦公樓，占地面積64萬平方呎，於去年正式被更名為「南希-裴洛西 議長聯邦大廈」（Speaker Nancy Pelosi Federal Building）。近年來該大樓則因其設計和周圍嚴峻的街道狀況而招致共和黨誹謗者的憤怒。

據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）了解，新當選的共和黨總統川普（Donald Trump）和億萬富翁馬斯克 （Elon Musk）以提高效率為名，試圖縮減聯邦政府及其房地產的規模。而這處大樓及位於聯合國廣場（United Nations Plaza）50號，建於20世紀30年代的聯邦辦公大樓可能會被砍掉。

據Wired報導，為多個機構管理房地產、合同和技術的GSA已接到指示，要出售全國大約1500座聯邦所有建築中的500多座。該機構的意圖是將「政府擁有的不動產面積減少50%，建築數量減少70%」，並將目前在這些建築中的租戶「根據需要」過渡到「私人租賃市場」。

一些了解馬斯克公司最近給GSA員工下達的指令的人士表示，信息相當明確：在未來，那些仍然受雇於聯邦政府的員工將全職到新的租賃辦公室報到。

目前尚不清楚的是，舊金山的大樓多久可以出售，以及GSA是否會在該市或其他地方尋找新的辦公室租約。

舊金山市場街中城（Mid-Market）和市政中心（Civic Center）社區長期以來一直在空置、凋敝和安全問題上掙扎，隨著今年被命令全職返回實體辦公室的政府雇員的最終流失，該區域的辦公樓和零售店的空置率一直居高不下，更多的經濟影響可能即將到來。

聯合國廣場50號大樓是GSA的環太平洋地區總部，而位於第七街的聯邦大樓可容納約2000名員工。目前，裴洛西辦公室、社會保障局、交通部、勞工部、衛生與公眾服務部、農業部和住房與城市發展部等部門都在這裡辦公。

當位於第七街90號的這座耗資1億4400萬美元的大樓在2007年開業時，業內人士認為，這座大樓的成本比如果由私營部門出資要高出大約50%。近年來，隨著公共空間和周邊社區不斷與遊民、吸毒、贓物轉售和安全問題作鬥爭，該建築所在的廣場已成為市中心惡化的明顯標誌。在陷入困境的市場街中城地區出售沒有現有租戶的政府大樓 「將會非常困難」。