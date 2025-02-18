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PFAS釀水汙染 聖塔克拉拉縣告3M、杜邦公司

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
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研究人員在整個灣區的魚類、海獅和鳥蛋中都發現了PFAS。（記者徐蓓蓓╱攝影）
研究人員在整個灣區的魚類、海獅和鳥蛋中都發現了PFAS。（記者徐蓓蓓╱攝影）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，聖塔克拉拉縣日前就全氟及多氟烷基物質（PFAS）汙染本縣飲用水和地下水，危害舊金山灣區居民健康、魚類和野生動物，提告3M、杜邦公司及其他相關企業。

訴訟文件稱，在聖荷西、庫比蒂諾、桑尼維爾、金寶市以及吉爾洛的飲用水井水中發現的PFAS表明「聖塔克拉拉縣地區地下水受到廣泛的汙染。」並認為，這些有害物質來自於杜邦和3M等公司生產的泡沫滅火劑，對「生態環境和公共健康造成嚴重危機。」

訴訟書說，在消防員例行訓練中，噴在訓練中心和消防站地面或是機場地面的泡沫把PFAS帶入了本縣的飲用水和地下水系統，又流入海灣。研究人員在整個灣區的魚類、海獅和鳥蛋中都發現了這種物質。

訴訟在上述兩大公司之外，還將涉及生產和銷售含有PFAS泡沫滅火劑的超過20間公司同時列為被告，稱其都「小心的保守了這一（PFAS有害的）資訊。」

報導稱，1978年3M公司就給猴子餵食了兩種PFAS合成物，PFOS和PFOA。食用前者的猴子幾天之內全部死亡，食用後者的猴子幾周之內全部死亡。公司研究人員認為兩種化學物質影響到猴子的肝臟和胃腸道。

訴訟書稱該公司「積極阻止PFAS負面影響相關的研究。」在明知PFAS有毒和有致癌風險，會在自然環境中累積的前提下，3M持續生產和銷售PFAS泡沫滅火劑至少到2000年。杜邦公司與3M相似，早在上世紀60年代就知道其對狗和鼠類的肝臟有損害。80年代還發現暴露於PFOA的女員工體內的化學物質傳遞給了新生兒。該公司稱仍在產品中使用PFAS，但「目前在可能的情況下會尋求PFAS的替代品。」

加州一項2023年生效的法律禁止在紙質食品包裝中使用PFAS，並要求炊具製造商公布產品中的化學物質。加州今年通過的法律禁止銷售含PFAS的衣服（雨衣除外）以及有PFAS添加的化妝品。

加州 灣區 聖荷西

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