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OpenAI吹哨人屍檢 排除他殺可能 證實舉槍自殺

編譯廖宜怡／綜合報導
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舊金山法醫辦公室公布OpenAI吹哨人巴拉吉的屍檢報告，排除他殺的可能性。(取材自Ｘ平台)
舊金山法醫辦公室公布OpenAI吹哨人巴拉吉的屍檢報告，排除他殺的可能性。(取材自Ｘ平台)

舊金山法醫辦公室公布OpenAI吹哨人最終屍檢報告，顯示這位26歲的年輕人是死於自殺，排除了他殺的可能性。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，舊金山法醫辦公室14日公布OpenAI吹哨人巴拉吉（Suchir Balaji）的屍檢報告，稱巴拉吉於2024年11月26日在居住的公寓內舉槍自盡身亡，而且是一槍斃命。這份報告與巴拉吉家人對巴拉吉死亡情況的質疑產生矛盾。

舊金山警察局長史考特（Bill Scott）和法醫辦公室執行總監瑟維爾（David Serrano Sewell）在附隨屍檢報告的一封信中對巴拉吉雙親表示，根據法醫的調查結果和警局的調查工作，他們得出「沒有足夠證據證明巴拉吉先生的死亡是因他殺造成」的結論。

14日公布的屍檢報告指出，巴拉吉是死於一把登記在他名下的手槍之下。史考特表示，在巴拉吉的雙手上都發現了槍枝射擊後的殘留物。彈道測試也證實，這把槍與巴拉吉自殺時使用的槍是同一把。

史考特還表示，在巴拉吉遺體發現時，巴拉吉位於Buchanan Street的公寓大門是上鎖的，沒有被人強行闖入的跡象。而且其位於四樓的單位無法透過其他方式進入。門窗監視錄影及其鑰匙串的證據也都顯示公寓裡並沒有其他人。此外，毒物檢測發現，巴拉吉死亡時體內有酒精和安非他命。

不過，巴拉吉父母拉馬莫西（Bajami Ramamurthy）與拉瑪勞（Poornima Ramarao）對媒體表示，他們委託的屍檢顯示，兒子是遭人槍殺的，但他們拒絕分享屍檢結果。拉馬莫西與拉瑪勞日前更對舊金山縣市提起了訴訟，要求警方提供其子的死亡調查紀錄。

研究網路文化和媒體倫理的東灣州立大學講師希格登（Nolan Higdon）表示，網路上關於巴拉吉之死的廣泛討論就像是「一個令著迷但毫無根據的陰謀論，吸引了來自各個政治流派的人關注」。

舊金山 OpenAI 檢測

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