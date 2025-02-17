預算短缺 聖荷西又有一學區可能關校

Franklin-McKinley學區討論關閉或合併學校問題，已有數年時間，但由於臨時疫情救濟經費已「完全用罄」，才延遲採取行動。(取自Franklin-McKinley學區網站)

聖荷西Franklin-McKinley學區 日前歷經長達三小時的激烈爭論之後，陷入僵局，將暫時推遲關閉或合併學校計畫，以縮小學區2290萬美元預算 赤字。

「聖荷西信使報」報導，決定將於兩周內定出，學區正面臨因數年入學人數減少與預算挑戰，引發財務危機。學區助理總監范恩(Jason Vann)表示，Franklin-McKinley學區討論關閉或合併學校問題，已有數年時間，但由於臨時疫情救濟經費已「完全用罄」，才延遲採取行動。

現在，學區必須在7月之前確認削減超過2000萬美元預算，以避免耗盡現金並且須將學區控制權移交給縣或州府。

學區委員桑切斯(Steven Sanchez)表示，若現在不採取行動，時至明年1月，學區可能破產，將可能無法支付教師薪資。

Franklin-McKinley學區成為灣區眾多學區可能關閉或合併學校名單中一員，致力於彌補預算不足。2023-24學年度，加州 學校入學人數減少近1萬5000人至580萬人，這已是全州入學人數連續第七年下降。根據州府數據，學區有超過70%學生被認為是社經條件較差，45%學生被歸為英文學習者。

去年9月，學區教育委員會投票決定成立委員會，負責確認關閉或合併那些學校。委員會由22名家長、教職員與社區成員組成，建議至少關閉3所學校：Los Arboles Literacy and Technology Academy、Ramblewood小學與McKinley小學，並可能關閉Captain Jason M Dahl小學、Santee小學與R.F. Kennedy小學。

學區總監克魯茲(Juan Cruz)表示，關閉學校必須的裁員之外，學區還面臨大量裁撤教師、支持性教職人員與行政人員。然而，關閉與合併學校，僅可削減500萬美元預算，其餘部分為人事裁撤。學區透露，人員成本約佔學區營運預算75%。

但是，社區成員指出，關閉學校位在低收入地區，這些學生可能受到不公平影響，特別是在Los Arboles、McKinley校區，許多家庭沒有車或無法獲得交通工具。

代表聖塔克拉拉縣的加州參議員柯提斯(Dave Cortese)請學區委員會延遲對關閉學校做決定，直至5月修訂預算之後，將為學校經費與地方學區的可能救濟資金提供參考。最終，委員會投票結果決定，延遲關校決定。