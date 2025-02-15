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高端餐廚攜華裔名廚梅麗莎金 推中式調味系列

記者徐蓓蓓╱舊金山灣區報導
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梅麗莎金以融入亞洲風味的加州菜而見長。（取自Williams Sonoma官網）
梅麗莎金以融入亞洲風味的加州菜而見長。（取自Williams Sonoma官網）

總部位於舊金山灣區的著名高端餐廚具品牌Williams Sonoma，近日與華裔名廚梅麗莎金（Melissa King）合作，推出中式新春系列餐具、調味料和食品，傳統地道、高貴典雅、美輪美奐。

根據Williams Sonoma官網顯示，今年農曆新春系列產品品種相當豐富。餐具方面從全套的傳統圖案、色彩斑斕的正餐餐具、到漆器工藝托盤、龍紋鑄鐵鍋、金龍酒杯、茶具、甚至長腳夾、名片架、醒酒器、餐巾夾、攪拌棒，芳香擴散器無所不包。而且多有金色立體龍紋或麒麟、雙魚等圖案設計，選用飽和度高的正紅色、金色、寶藍色調，整體設計相當華貴。

中式調味料方面推出的品種也非常多。分為蘸醬、炒醬和煮醬三類。蘸醬有醬油味和甜味兩種，用來搭配點心(Dim Sum)來吃；炒醬有限量版的宮保醬和甜酸菠蘿醬；煮醬則有橙汁雞醬和左公雞醬兩種。

此外還可以在Williams Sonoma的門市找到辣椒油、香菇生薑醬油醬、芝麻雞醬、川花椒研磨瓶、甚至川味花生醬。其中辣椒油有3款，包括甜辣味、味噌辣味和超辣味。標注的配料有牛油果油、韓國辣椒片、幹洋蔥、幹蒜頭、紅蔥頭、日式溜醬油、酒精、鹽、糖和蘑菇粉等。每瓶售價18.95美元。

更出人意料的是這一系列還有成品菜，包括12人份的豬肉大蔥餃子、一整塊的叉燒肉、一整塊的脆皮豬肚肉、還有完整一隻可以馬上進烤箱的烤鴨。如果加上同系列的紅龍特調雞尾酒、傳統芝麻糖盒和整包新年金幣巧克力，似乎就是完美的一餐了。

Williams Sonoma官網顯示，此次還和華裔名廚梅麗莎金合作推出了傳統和現代結合四道新菜菜譜，包括柿子卡布里沙拉、韭菜雞肉餃子、蒜蓉蠔油青菜、姜辣海鱸魚以及醉蝦。梅麗莎金是「頂尖主廚大對決：洛杉磯全明星賽」的獲勝者，她以融入亞洲風味的加州菜而見長。

Williams Sonoma的農曆新春系列產品品種豐富、包羅萬象。（取自Wil...
Williams Sonoma的農曆新春系列產品品種豐富、包羅萬象。（取自Williams Sonoma官網）

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