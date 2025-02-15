北加中華耆英聯合會 線上熱鬧迎新春

「蛇龜獻瑞迎新春慶會」部分來賓合影。(主辦單位提供)

北加州 中華耆英聯合會2月8日上午10時舉辦「蛇龜獻瑞迎新春」慶會活動，今年登記參與的來賓人數比去年翻倍，充分展現了大家對活動的熱烈支持。

清晨9時30分左右，許多耆英在喜氣洋洋的過年音樂中翹首期待活動揭開序幕。由於近日氣候寒冷，選擇在線上舉辦「新春聯誼」活動，不僅讓長者們免去出門不便，也讓更多人能夠安心參與。

慶會在特別製作的舞獅影片中熱鬧開場，隨後由主持人吳文一介紹，台北經文處長賴銘琪、僑教中心莊雅淑主任透過錄影向耆英們獻上新春祝福。緊接著，灣區 最受歡迎的前僑務委員、加州排舞協會會長林貴香及樂敘之家市場主任蕭君蒨，帶來溫馨的迎春祝賀。

本慶會節目豐富多元，包含中華長青聯誼會、萬年青合唱團、中華康樂聯誼會、羅斯福合唱團、熱舞120、Jolly Dancer、Palo Alto金色年華、風中之羽等多個團體共16個精心編排的精彩表演。此外活動還設有趣味有獎猜謎，提供五道動畫謎題目，最令人期待的輪盤大抽獎，主辦單位準備了價值共1000多美元獎項，並特別感謝經文處提供最大獎，及樂敘之家贊助的多項豐富獎品，使得中獎率大幅提高。