灣區餐館業主 被告竊取前雇主機密

圖為巴洛阿圖的Teleféric Barcelona餐廳烹飪的西班牙海鮮飯。示意圖。(Google Maps)

信使報（Mercury News）報導，餐飲集團 Teleféric Barcelona 在一起商業秘密訴訟中聲稱，該集團雇用的一對夫妻竊取了食譜 、顧客和客戶數據，以便在巴洛阿圖開一家名為 Macarena 的競爭對手西班牙餐館。

來自巴洛阿圖的利納雷斯（David Linares）和雷維利戈（Elisabet Reviriego）夫婦在訴訟中還被指控利用一些據說是被竊取的信息，在聖荷西沙魚隊（San Jose Sharks）的冰球比賽中銷售食品。

利納雷斯通過電子郵件表示：「我們對自己的行動、價值觀以及在推出 Macarena 的過程中遵循的程序仍然充滿信心。我們很高興能在巴洛阿圖實現我們的願景，並堅定地致力於為社區提供卓越的餐飲體驗。」

訴訟稱，利納雷斯 於2019年加入 Teleféric 管理其巴洛阿圖餐廳，並於第二年晉升為該公司在美國所有五家分店的運營總監。根據上個月向聖塔克拉拉縣高等法院（Santa Clara County Superior Court）提起的訴訟稱，利納雷斯可以不受限制地訪問 Teleféric 的電子存儲文件，並掌握 Teleféric 的機密和專有信息。

幾個月後，公司雇用了 雷維利戈，她最終被提升為營銷總監，負責管理 Teleféric 的資訊系統，可以不受限制地訪問其所有電子存儲信息，包括營銷材料和客戶信息。

訴訟稱，2024年5月，這對夫婦告訴 Teleféric 他們要辭職，「謊稱他們要返回西班牙」。事實上，他們密謀在矽谷 開設一家相互競爭的西班牙餐廳，並為此使用 Teleféric 的機密、專有和商業秘密信息。

Macarena 餐廳去年底發布的新聞稿中稱，該餐廳將在巴洛阿圖市中心 「優雅 」的氛圍中提供 「最美味的西班牙舒適美食」。

去年，Teleféric 的所有者帕德羅薩（Xavi Padrosa）得知利納雷斯和雷維利戈打算在離開 Teleféric 後在灣區 開設自己的西班牙餐廳時，聘請了一名分析師，以確保這對夫婦在離開時沒有攜帶任何專有信息。令他們感到震驚和沮喪的是，分析表明，利納雷斯和雷維利戈就是這樣做的。

雷維利戈和利納雷斯在訴訟中被指控違反保密協議，Teleféric 要求賠償的金額不詳。