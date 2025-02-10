金山米其林越南餐廳主廚 潘全安去世

獲米其林肯定的Slanted Door主廚潘全安去世，享年62歲。（電視新聞截圖）

舊金山 米其林越南 餐廳Slanted Door知名主廚潘全安（Charles Phan，原名Toàn Phan音譯）驚傳去世，享年62歲，家人表示死因是心臟驟停。

舊金山紀事報表示，獲米其林肯定的Slanted Door主廚潘全安，當年以越南難民身分來到美國，後來成為引領美國創新越式料理的知名主廚，最為人所知的是他經營多年的人氣餐廳Slanted Door，這家餐廳於1995年在舊金山開業。

Slanted Door發出公告說：「雖然這件事對我們很多人來說非常突然且令人震驚，但我們會像過去30年來那樣堅持下去。在這段過渡期間，餐廳會繼續在管理團隊的領導下繼續營業。」

根據熟識潘全安家人的消息來源透露，潘全安在去世前因為發生嚴重的緊急醫療狀況導致腦損傷，已住院多日。

潘全安2004年榮獲詹姆斯比爾德基金會（James Beard Foundation）頒發加州 最佳主廚獎，十年後，他創辦的Slanted Door再獲詹姆斯比爾德基金會頒發傑出餐廳獎，Slanted Door也是紀事報百大餐廳榜單上的常客。前美食評論家鮑爾（Michael Bauer）曾在一篇文章中寫道：「潘全安是美國對越南料理影響最大的主廚。」

潘全安的家人在Instagram上發表聲明稱，潘全安是一位「開拓者」，「一個拒絕安於現狀的夢想家」。

Slanted Door從舊金山渡輪大廈起家，2004年曾搬到南市場街區，但後來又搬回渡輪大廈。Slanted Door在新冠疫情期間停止營業多年，傳出它可能永遠不會重新開業的謠言。但在萬眾期待之下，潘全安宣布Slanted Door將在今年春季重新在Valencia Street原址營業。

潘全安的餐飲事業不侷限於越南料理，還有英國風味餐廳Coachman、中式料理餐廳Heaven's Dog和Wo Hing General Store、酒吧Hard Water and South、新奧爾良主題餐廳SFJazz、越南三明治店Chuck's Takeaway等等。他還在灣區的納巴和聖拉蒙甚至法國開設了Slanted Door分店。

紀事報表示，潘全安1962年出生於越南大叻市（Đà Lạt），父母在當地經營一家雜貨店。西貢淪陷後，潘全安的父母帶著六名子女逃難，最終抵達舊金山。潘全安年少時的第一份工作是在父親工作的Powell Street一家酒吧當服務生，後來全家人一起開設了Slanted Door，由潘全安擔任主廚，最初菜單上只有六道菜。