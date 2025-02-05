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金山警眼尖 認出槍殺聯合健保CEO嫌犯孟喬內身分助逮捕

編譯組／綜合報導
舊金山警員曾先一步確認槍殺聯合健保執行長嫌犯孟喬內身分。（電視新聞截圖）
舊金山警員曾先一步確認槍殺聯合健保執行長嫌犯孟喬內身分。（電視新聞截圖）

去年12月5日上午，紐約官方發布了第一張身分不明的槍殺前聯合健保執行長湯普森（Brian Thompson）嫌犯照片時，2500哩之外的舊金山警員霍蘭（Michael Horan）便開始仔細研究自己失蹤案中當事人的Instagram帳戶：一個藤校的年輕畢業生，路易吉•孟喬內（Luigi Mangione）。

「有幾張照片，他微笑的角度恰到好處，這讓我恍然大悟，」霍蘭說。「就像，哦，我的上帝。那笑容和監控照片上的人一模一樣。」

霍蘭本周三（29日）被評為12月的最佳警官，因為他在將孟喬內與紐約謀殺案聯繫在一起的過程中發揮了作用。而這距離後者12月9日在賓夕法尼亞州一家麥當勞被捕的消息公開還有四天。

現年26歲的孟喬內目前面臨聯邦和州一級謀殺等多項指控，他不認罪。

在周三「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）的採訪中，霍蘭和該部門特別受害者小組的其他調查人員，描述了他們將孟喬內與紐約案件聯繫在一起的最初令人無法置信的時刻，以及在12月5日審查失蹤人員檔案的幾近不可能的機率。

孟喬內的母親凱薩琳-孟喬內（Kathleen Mangione）於11月18日向舊金山警方報案稱兒子失蹤，並稱她自7月份以來就沒有和兒子說過話。

警佐西拉古薩（Sgt. Joe Siragusa）是負責此案的第一位調查員。他說他與凱薩琳進行了長時間的談話，並讓他與她兒子在巴爾的摩（Baltimore）一起長大的一位好朋友取得聯繫。

這位朋友告訴西拉古薩，孟喬內本應參加他那年夏天的婚禮，但他沒有出現，卻給他發了一條非常詳細的信息，講述了生活如何變得艱難，沒有人理解他。

他稱孟喬內非常聰明、活躍、喜歡運動，最近一直住在夏威夷。但是一直飽受背痛的折磨，無論是身體上還是精神上這都極大地干擾了他的生活。但這位朋友並不認為孟喬內有自殺傾向或會成為犯罪受害者。

由於孟喬內的家人不斷給警局打電話，詢問案件的最新進展，12月5日，西拉古薩讓自己的搭檔霍蘭重新調查一下。

調查人員認為孟喬內與謀殺嫌疑犯的相似度很高，於是將線索轉給了當地的聯邦調查局，後者隨即將信息轉給了紐約官員。

特別調查局督察弗洛雷斯（Anthony Flores）說，「我為這個團隊感到驕傲，我們的團隊在資源有限的情況下做得非常出色。」

孟喬內 舊金山 健保

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