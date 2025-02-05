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灣區僑界新春團拜 喜迎金蛇年

記者江碩涵╱聖荷西報導
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駐舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心舉辦「新春團拜暨聯歡大會」，向灣區僑界賀新春，喜迎金蛇年。（記者江碩涵／攝影）
駐舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心舉辦「新春團拜暨聯歡大會」，向灣區僑界賀新春，喜迎金蛇年。（記者江碩涵／攝影）

為凝聚舊金山灣區僑胞向心力，駐舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心2月2日中午舉辦「慶祝中華民國114年春節金山灣區僑界新春團拜暨聯歡大會」，向灣區僑界賀新春，喜迎金蛇年。

活動現場張燈結綵喜氣洋洋，500名僑胞同歡。駐舊金山台北經文處處長賴銘琪、僑教中心主任莊雅淑、舊金山辦事處及僑教中心全體人員熱情歡迎僑胞們參與，互道恭喜，熱鬧滾滾。

僑委會委員長徐佳青等四長以影片賀新春，表達過去一年，台灣不論在國際經濟、科技或政治舞台上表現皆相當亮眼，尤其世界12強棒球賽，台灣獲得世界冠軍更讓全球國人熱血沸騰，無論僑胞身處何方，「台灣尚勇Team Taiwan」，僑委會將持續展現Move to Next Generation核心理念，為僑胞服務，也向大家拜年。

賴銘琪表示，感謝金山灣區僑界長久以來支持辦事處及僑教中心推動僑務，藉此機會與大家齊聚拜年，共度春節，祝福全僑蛇年豐收、新春大吉，萬事順心如意。

莊雅淑表示，感謝一年來各僑團僑校僑商齊心努力協助中心推展僑務，帶領僑教中心同仁向全僑祝賀祥蛇賀新歲，福氣滿滿、財源滾滾。

最高榮譽一等華光專業獎獲獎人崔競乾、僑務委員鍾振乾、王龍文、李漢文、李文雄、魏德珍、吳怡明、林政原、李垣麟、張正邦、劉玲霞，以及世界日報總經理李銘濱等僑領到場祝賀。

「僑教中心是海外僑胞最溫暖的家」，金山灣區僑教中心特別運用新春團拜機會，在現場擺設各項僑務服務文宣，如i僑卡、僑胞服務手冊、台商服務手冊、台灣華語文學習中心等文宣，提供與會僑胞各項僑務諮詢及申辦i僑卡服務，讓與會僑胞備感體貼。

為展現在過去一年對全僑感謝及祝福，賴銘琪暨夫人、莊雅淑及各僑務委員、駐處各組組長特別在現場為僑胞打菜、服務餐點，融合各僑團、僑校及FASCA帶來精彩餘興節目，有柏拉阿圖鼓舞健身團、祥獅獻瑞及高山青舞蹈，還有客家茶園香、美聲合唱、美國加州排舞協會及北加州中文學校聯合會等精彩表演。

賴銘琪、莊雅淑與僑務委員合唱「恭賀新禧」及「廟會」，讓新春團拜的活動達到最高潮，會後並致贈與會僑胞總統福袋、春聯及僑委會元宵燈籠。

駐舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心舉辦「新春團拜暨聯歡大會」，向灣區僑...
駐舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心舉辦「新春團拜暨聯歡大會」，向灣區僑界賀新春，喜迎金蛇年。（記者江碩涵／攝影）
駐舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心舉辦「新春團拜暨聯歡大會」，向灣區僑...
駐舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心舉辦「新春團拜暨聯歡大會」，向灣區僑界賀新春，喜迎金蛇年。（記者江碩涵／攝影）
駐舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心舉辦「新春團拜暨聯歡大會」，向灣區僑...
駐舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心舉辦「新春團拜暨聯歡大會」，向灣區僑界賀新春，喜迎金蛇年。（記者江碩涵／攝影）
駐舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心舉辦「新春團拜暨聯歡大會」，向灣區僑...
駐舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心舉辦「新春團拜暨聯歡大會」，向灣區僑界賀新春，喜迎金蛇年。（記者江碩涵／攝影）
駐舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心舉辦「新春團拜暨聯歡大會」，向灣區僑...
駐舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心舉辦「新春團拜暨聯歡大會」，向灣區僑界賀新春，喜迎金蛇年。（記者江碩涵／攝影）
駐舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心舉辦「新春團拜暨聯歡大會」，向灣區僑...
駐舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心舉辦「新春團拜暨聯歡大會」，向灣區僑界賀新春，喜迎金蛇年。（記者江碩涵／攝影）
駐舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心舉辦「新春團拜暨聯歡大會」，向灣區僑...
駐舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心舉辦「新春團拜暨聯歡大會」，向灣區僑界賀新春，喜迎金蛇年。（記者江碩涵／攝影）
（紙本照片以這張為主）駐舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心舉辦「新春團拜...
（紙本照片以這張為主）駐舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心舉辦「新春團拜暨聯歡大會」，向灣區僑界賀新春，喜迎金蛇年。（記者江碩涵／攝影）
駐舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心舉辦「新春團拜暨聯歡大會」，向灣區僑...
駐舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心舉辦「新春團拜暨聯歡大會」，向灣區僑界賀新春，喜迎金蛇年。（記者江碩涵／攝影）
駐舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心舉辦「新春團拜暨聯歡大會」，向灣區僑...
駐舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心舉辦「新春團拜暨聯歡大會」，向灣區僑界賀新春，喜迎金蛇年。（記者江碩涵／攝影）
駐舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心舉辦「新春團拜暨聯歡大會」，向灣區僑...
駐舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心舉辦「新春團拜暨聯歡大會」，向灣區僑界賀新春，喜迎金蛇年。（主辦單位提供）
駐舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心舉辦「新春團拜暨聯歡大會」，向灣區僑...
駐舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心舉辦「新春團拜暨聯歡大會」，向灣區僑界賀新春，喜迎金蛇年。（記者江碩涵／攝影）
駐舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心舉辦「新春團拜暨聯歡大會」，向灣區僑...
駐舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心舉辦「新春團拜暨聯歡大會」，向灣區僑界賀新春，喜迎金蛇年。（記者江碩涵／攝影）
駐舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心舉辦「新春團拜暨聯歡大會」，向灣區僑...
駐舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心舉辦「新春團拜暨聯歡大會」，向灣區僑界賀新春，喜迎金蛇年。（記者江碩涵／攝影）
駐舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心舉辦「新春團拜暨聯歡大會」，向灣區僑...
駐舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心舉辦「新春團拜暨聯歡大會」，向灣區僑界賀新春，喜迎金蛇年。（記者江碩涵／攝影）

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