VTA輕軌站周邊預計興建45座房屋

為緩解聖塔克拉拉縣的住房困境，矽谷交通局宣布計畫在聖荷西Branham輕軌車站現有的2.5畝服務停車場上興建45座房屋。VTA在聖荷西設置的辦公室。（記者龔玥╱攝影）

為緩解聖塔克拉拉縣的住房困境，矽谷交通局（VTA）計畫在聖荷西 Branham輕軌車站現有的2.5畝服務停車場上興建45座房屋。這一專案不僅是VTA首次涉足住房所有權的開發專案，也為部分家庭提供了實現安居夢想的機會。

根據NBC Bay Area報導，這45座房屋將包括31套三居室與14套四居室單元，預計於2027年開工，2029年竣工並開放銷售。其中，10套住房專為極低收入 家庭設計，2024年一個四口之家將以5.53萬美元的價格購得。

VTA官員在周四的新聞發佈會上宣佈，他們已與慈善住房（Charities Housing）組織達成租賃協議。後者將負責開發和管理這一專案。為確保社區聲音被充分聽取，VTA計畫於今年三月舉行社區外展會議，廣泛徵求公眾意見。

這一住房專案得到了多個組織的財政支援，包括大都會 交通委員會、聖塔克拉拉縣支持性住房辦公室等。

聖荷西第二區議員坎波斯（Pamela Campos）對這一項目充滿期待。她表示：「每個家庭每天都在努力工作，但擁有自己房子的夢想卻越來越遙不可及。這些房子是為那些被市場拒之門外、被迫無限期租房或搬到更遠地方的家庭準備的。」

雖然VTA此前已經啟動了多個以交通為導向的住房開發專案，但此次開發的房屋專案是其投資組合中首個專注於住房所有權的嘗試。支持者認為，這將幫助低收入家庭積累財富，並在聖荷西紮根生活，而不是被迫遷往其他地區。

目前，VTA已確定28個面向公共交通的住房開發地點，其中9個專案已經竣工或正在建設中。去年，VTA在金寶市車站附近啟動了一個100%經濟適用、包含90套公寓的開發專案。同時，VTA還在泰咪恩車站與貝律耶薩交通中心周邊興建了數百套經濟適用房。

這一系列項目不僅為聖塔克拉拉縣的低收入者提供了更多選擇，也代表了該地區在緩解住房危機方面邁出的重要一步。