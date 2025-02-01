北加福智基金會西佛堂初一叩鐘 祈福新春大吉

王湘娟、王允右、基金會副執行長魏琪政與公關部主任蕭煖圓（從左至右），位在蛇年拍照牆前向民眾恭賀新喜。（記者孫愛薇／攝影）

29日農曆大年初一，北加 福智基金會邀請民眾到北聖荷西 佛堂祈福，活動包含贈送民眾印有蛇年吉祥圖案的仿金幣紅包、大殿禮佛祈福一年好運、叩鐘迎新、完成禮佛流程後，由北加歡喜心集提供如意油飯與紅棗桂圓茶，祝福信眾與民眾蛇年大吉，萬事如意。

民眾完成禮佛流程後，可到一旁的北加歡喜心集享用如意油飯與紅棗桂圓茶。（記者孫愛薇／攝影）

北加福智基金會執行長王允右表示，鐘聲代表一種吉祥寓意，大年初一是一年的開始，希望透過叩鐘活動，讓一年的第一天有吉祥的開始，「讓眾生聽聞到鐘聲，內心都能得到平靜與歡喜」，他也向讀者拜年祝願蛇年吉祥，身體健康，希望鄰里居民能趁初一的迎春及2月2日的初五園遊會，參加活動與佛法結善。

王允右叩鐘祈福，祝願蛇年吉祥，身體健康。（記者孫愛薇／攝影）

叩鐘祈福活動召集人王湘娟（Amy Wong）表示，民眾常常在寺廟聽到鐘聲，平常叩鐘都須由寺廟裡的出家人或法師來叩鐘，這次活動為一年中少數機會提供給一般民眾叩鐘，以一年的第一天開放給民眾叩鐘祈福，希望世界和平。叩鐘的人需要懷著虔誠的心意，站在叩鐘位置上，說出心中的新年祈願。

參與民眾向藥師佛供花，祈求身體安康。（記者孫愛薇／攝影）

活動精心安排，每位入場民眾皆可獲得一份印有蛇年吉祥圖案的仿金幣紅包，可在稍後的禮佛流程中供奉加持，由福智學員設計蛇年吉祥拍照看板頗為吸睛，充滿農曆新年氛圍的花飾中有金蛇與綠蛇隱藏在其中。禮佛流程除了原在佛堂上供奉的釋迦 摩尼世尊與八大菩薩外，並展出三幅稀有唐卡畫，還有藥師佛祈福身體安康、財神爺祈願財源與法財。