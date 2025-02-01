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雪板同款3家互拿錯月餘後換回 建議貼貼紙助辨識

記者孫愛薇／聖塔克拉拉縣報導
要對自己的雪具拍照做紀錄，並且寫上明顯的標示，譬如貼貼紙或是放追蹤器。（受訪者提供）
要對自己的雪具拍照做紀錄，並且寫上明顯的標示，譬如貼貼紙或是放追蹤器。（受訪者提供）

冬季滑雪季正夯，滑雪客在山上休息時雪具放置在外常遺失，某南灣台裔家庭其中一個孩子的雪板因款式與不相識的另外兩位孩子雪板款式相同，三家小孩竟互相拿錯，經過一個月後，1月25日才將原本的雪板交換回來。建議北加民眾滑雪季到，大家最好在雪板上貼貼紙等辨識度較高的標誌，以免拿錯別人的雪板。

台裔家庭去年年底聖誕假期帶全家前往太浩湖滑雪，大兒子的雪板不翼而飛，疑似被其他孩...
台裔家庭去年年底聖誕假期帶全家前往太浩湖滑雪，大兒子的雪板不翼而飛，疑似被其他孩子錯拿。（受訪者提供）

台裔家長Sally去年底聖誕假期與全家前往太浩湖滑雪，中段休息時，先生將雪板插在靠近餐廳的路邊雪堆上，結果休息完，現場多了一塊同款式雪板，大兒子的雪板（snowboard）卻不翼而飛，疑似被其他孩子拿錯。

當天Sally就在同款雪板旁等失主來認領，希望換回自己的雪板。經過等候，終於等到同樣拿錯雪板的家庭A。Sally將手上家庭A的雪板還給對方，但家庭A手上的雪板雖款式正確，卻沒有Sally家貼好的標示貼紙在上面，原來家庭A拿錯成家庭B的雪板，

「當家庭A把雪板給我們時，我們知道這不是我們的雪板，兩家人都不知道這塊雪板屬於誰」，家庭A的家長猜測家庭B的小孩與他們都上同一梯次滑雪課，並幫忙尋找看看有沒有拿錯Sally家的雪板。

家庭A後來去上滑雪隊課時，拿著Sally家雪板的照片去找，果然找到家庭B，並告知家庭B家長拿錯板的事情，請對方到遺失中心（Lost and found）換回來，直到上個周末，Sally一家才上山，終於在遺失中心尋回自己的雪板。

Sally表示，三家孩子年齡大概8到12歲間，因三個雪板的尺寸沒有差太多，非常容易誤拿，提醒滑雪客，一定要對自己的雪具拍照做紀錄，並且寫上明顯的標示，譬如貼貼紙或是放追蹤器，對自己的雪具外型與尺寸有詳細的認知。

若真的雪具遺失，可到雪場的遺失物中心報遺失單，如是錯拿板，可在原地等候，失主或很快來尋板子。

北加

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