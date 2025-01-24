普西迪歐2億撥款 眾院共和黨要追回

計畫被追回的撥款對升級園區老化的基礎設施至關重要。（取自普西迪歐信託基金）

兩年前，聯邦眾議院前議長裴洛西 (Nancy Pelosi)宣布聯邦政府撥款2億元用於修復舊金山 的普西迪歐(Presidio)公園，並形容這筆資金為「關鍵注資」，以普西迪歐維持作為舊金山灣美麗前窗的地位。如今，掌控眾議院的共和黨人計畫將這筆錢收回。

撤回這筆2億元資金的提案出現在一份50頁的建議清單上，該清單列出了用於支付總統川普(Donald Trump)推進關鍵政策項目的潛在資金來源，包括減稅以及對移民的嚴厲打擊。清單中的其他建議還包括對獎學金受益者、房屋擁有者及學生貸款支付者增稅，並對許多政府福利領取者(包括糧食補助和社會安全福利 )實施更嚴格的要求。然而，撤回普西迪歐的2億元撥款，是清單上少數針對地方項目提案之一。

這筆撥款是2022年由國會通過的「降低通脹法」(Inflation Reduction Act)的一部分，並由前總統拜登(Joe Biden)簽署生效。撥款專門給予普西迪歐信託基金(Presidio Trust)，用於解決積壓的基礎設施維護項目，並提升公園的抵禦極端氣候的韌性。

普西迪歐信託基金未回應置評請求。裴洛西的發言人則譴責將普西迪歐撥款列為削減目標的行為。

「當看到普西迪歐的休閒娛樂、教育和社區效益被用於進行帶有惡意政治攻擊，實在令人遺憾。」裴洛西的通訊總監克雷格(Ian Krager)表示。「值得注意的是，普西迪歐的建立是在1996年通過兩黨立法實現的，希望兩黨對這一壯觀公共空間的支持能夠持續下去。」

儘管普西迪歐是聯邦公園的一部分，但自2013年起，該園區已被要求自負盈虧。這裡曾經是軍事基地，現如今已經逐漸過渡到公共公園。

裴洛西於2023年1月宣布了這筆2億元撥款。普西迪歐信托基金的領導層稱其對升級園區老化的基礎設施至關重要。這些基礎設施包括數百座可追溯至19世紀60年代的建築。這筆資金原計畫用於改進園區的電力網，將電纜地下化、更換供水和汙水管道，以及修復或改善歷史建築。

「我們有許多非常老舊的設施。」普西迪歐信託基金執行長弗雷澤(Jean Fraser)當時表示，「如果只能依靠我們自己，系統可能會在修復之前崩潰。」