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聖荷西阿羅哈輪滑溜冰場 2/28最後一天營業

記者龔玥／聖荷西報導
聖荷西阿羅哈輪滑溜冰場2月23日最後一天營業。（谷歌地圖）
聖荷西阿羅哈輪滑溜冰場2月23日最後一天營業。（谷歌地圖）

東嶺中心（Eastridge Center）的阿羅哈輪滑溜冰場（Aloha Roller Rink）將於2月23日迎來最後一天的營業。這家溜冰場自2018年開業以來，以其獨特的社區氛圍和娛樂價值贏得了大批滑冰愛好者的喜愛，如今卻不得不結束六年的運營。

根據San Jose Spotlight的報導，阿羅哈溜冰場原計畫僅作為短期場地存在，卻因社區的熱烈反響而意外延續了六年。老闆莉魯伊斯（Liz Ruiz）表示，溜冰場的成功超出了最初的預期。

「這家快閃店本來只有兩個月的合同，但社區的反應如此之大，以至於商場說，我們認為你應該留下來。」儘管如此，魯伊斯始終明白，這一場地並非長期保障，「我知道，總有一天他們會找到一個能支付市場價租金的租戶。」

魯伊斯透露，目前場地空間約為溜冰場需求的兩倍之多，因此租金上漲幾乎不可避免。然而，她仍將與東嶺中心的合作關係稱為「甜心交易」，感謝其過去多年的支持。

東嶺中心總經理約翰·彼得森（John Petersen）對阿羅哈溜冰場的貢獻給予了高度評價。在過去的七年裡，阿羅哈輪滑溜冰場給商場增添了一抹神奇的魅力。

彼得森同時透露，一家新公司將在今年晚些時候接手該場地，但尚未公開具體計畫。

約十年前，魯伊斯因參加矽谷輪滑女孩隊（Silicon Valley Roller Girls）的比賽而愛上了滑冰。這種激情促使她在2015年啟動相關業務，在不同地點舉辦輪滑活動， 2018年，東嶺中心邀請她將溜冰場搬到商場內，自此，這一場地成為當地居民休閒娛樂的重要場所。

魯伊斯說：「聖荷西居民熱愛滑冰這樣的娛樂活動。因為它不僅能讓人們聚在一起，還承載著社區的歸屬感和溫暖。」

儘管即將告別東嶺中心，魯伊斯仍然滿懷信心，她正在積極為溜冰場尋找新的地點。她表示，希望能繼續為聖荷西居民提供這一備受喜愛的娛樂體驗。

隨著2月23日臨近，溜冰愛好者湧向阿羅哈溜冰場，希望在這片充滿回憶的場地上完成最後幾圈滑行。對於許多人來說，這不僅是一次告別，也是對六年來美好時光的珍惜與感激。

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