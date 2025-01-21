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桑尼維爾市新財務總監 1/27將上任

記者龔玥╱聖荷西報導
桑尼維爾市區的公園。（記者龔玥╱攝影）
桑尼維爾市區的公園。（記者龔玥╱攝影）

桑尼維爾市經理柯比（Tim Kirby）宣布，任命波林（Matthew Paulin）為新的財務總監，將於1月27日正式履新。

「馬修在市級、縣級和州級機構中擁有廣泛而深厚的工作經驗，他的合作精神和對員工發展與創新的重視令人印象深刻，」柯比說，「他將是財務部和市高管領導團隊的絕佳補充。」

波林在財務管理、戰略規畫和團隊領導方面有超過27年的經驗，專長包括財務規畫與分析、預算管理、收入預測、公共債務管理和基金會計管理。他最近曾擔任麋鹿林（ Elk Grove）市的財務總監，並曾在聖荷昆縣擔任助理縣行政官，以及士德頓市的首席財務官。

波林擁有太平洋大學的學士學位以及加州州立大學公共行政碩士學位。他在桑尼維爾市的起薪為33萬元。

作為財務總監，波林將負責監督城市的所有財務運營，確保遵守相關法規，並為多個重要專案提供戰略指導。這些項目包括桑尼維爾清潔水計畫和市政中心現代化專案。

「桑尼維爾以其良好的管理和財政穩定而聞名，」波林表示，「很高興能夠支持這個致力於為市民和企業提供卓越服務的團隊，我對公共服務充滿熱情，並期待成為這個充滿活力的社區的一部分。」

柯比 加州 預算

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