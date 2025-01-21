桑尼維爾市新財務總監 1/27將上任

桑尼維爾市區的公園。（記者龔玥╱攝影）

桑尼維爾市經理柯比 （Tim Kirby）宣布，任命波林（Matthew Paulin）為新的財務總監，將於1月27日正式履新。

「馬修在市級、縣級和州級機構中擁有廣泛而深厚的工作經驗，他的合作精神和對員工發展與創新的重視令人印象深刻，」柯比說，「他將是財務部和市高管領導團隊的絕佳補充。」

波林在財務管理、戰略規畫和團隊領導方面有超過27年的經驗，專長包括財務規畫與分析、預算 管理、收入預測、公共債務管理和基金會計管理。他最近曾擔任麋鹿林（ Elk Grove）市的財務總監，並曾在聖荷昆縣擔任助理縣行政官，以及士德頓市的首席財務官。

波林擁有太平洋大學的學士學位以及加州 州立大學公共行政碩士學位。他在桑尼維爾市的起薪為33萬元。

作為財務總監，波林將負責監督城市的所有財務運營，確保遵守相關法規，並為多個重要專案提供戰略指導。這些項目包括桑尼維爾清潔水計畫和市政中心現代化專案。

「桑尼維爾以其良好的管理和財政穩定而聞名，」波林表示，「很高興能夠支持這個致力於為市民和企業提供卓越服務的團隊，我對公共服務充滿熱情，並期待成為這個充滿活力的社區的一部分。」