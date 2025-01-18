我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普就職移至室內 逾萬賓客減到700人 維安急重新布局

他家攝影機全程捕捉隕石落地瞬間 連聲音都收錄

關懷洛杉磯野火 北加州慈濟街頭募款

記者葛歆睿／灣區報導
洛杉磯1月7日起爆發災難性野火，北加州慈濟志工團隊迅速在灣區各地展開街頭募愛募款活動，為野火賑災向社區民眾募心募愛。（北加州慈濟提供）
洛杉磯1月7日起爆發災難性野火，北加州慈濟志工團隊迅速在灣區各地展開街頭募愛募款活動，為野火賑災向社區民眾募心募愛。（北加州慈濟提供）

洛杉磯1月7日起爆發災難性野火，狂風和乾燥條件助長火勢蔓延，燒毀超過萬畝土地，逾10萬人被迫撤離家園。北加慈濟志工團隊迅速在灣區各地展開街頭募愛募款活動，向社區民眾為野火賑災，希望為眾多在無情天災中受到影響的災民，共同付出最即時急難救助關懷。

1月12日一早在庫比蒂諾，慈濟北加州分會執行長黃啟貞（Chijen Huang）與志工團隊出現在永和超市，一起募集愛心。黃啟貞表示，洛杉磯大火造成災害史無前例，北加分會10日早上舉行緊急會議，得到支持後著手準備，齊心協力分工合作，兩天內協調快速動員，各地周末隨即展開街頭募款。

當天前往超市購物的矽谷民眾連玉瀰（Mimmy Liamtono）看到慈濟志工募款，立即捐助。她說，自己前不久才去洛杉磯參加法會並探望姊姊，1月7日火災爆發時風勢非常大，許多道路因火災封閉，她幸運地在1月8日道路暫時開放時順利返回灣區。

她回憶起在210號高速公路上的景象，看到左側天空一片黑煙，山另一邊則火光四射，宛如火焰飛舞。連玉瀰說：「每個人買菜隨便都要花100元，如果大家能捐個10元、20元，就能籌集不少善款。雖然火沒有燒到我們的院子，但提醒大家多積德、存善念。」

洛杉磯野火嚴重災情牽動北加庫比蒂諾人文學校的師生。1月11日上午，全校師生與志工齊聚一堂，祈禱歌聲中為災民虔誠祈福，盼望災民平安度過難關。校長向大家介紹慈濟在洛杉磯展開的賑災行動，並呼籲大家與慈濟一同捐款，為災民送上最溫暖及時的急難援助。

畢業於南加大的老師嚴敏蕙（Janet Yen）說，這次野火讓她感同身受，大家應團結一致，互相幫助，共同度過難關。學生家長林昕黎（Linda Lynn）分享聽到的故事，她說一位名人撤離時特地查看90多歲鄰居老先生，發現他坐在陽台上尚未準備撤離，於是趕緊通知911，請消防人員協助老人安全撤離。林昕黎和其他志工都深受感動，認為災難當前，左鄰右舍互助才能讓更多人平安度過。

已80幾歲的資深志工陳雪玲（Shirley Leong）在聖荷西社區商場和志工們街頭募款。陳雪玲表示，時常聽到證嚴上人教導志工「人間無常，國土危脆」，新的一年就有洛杉磯大火災難的發生，「提醒大家要記得，人心應多保持善念和愛心，保持社會祥和，減少降低災難發生。」

熱心商家蜜雪兒（Michelle）看到熟悉的年長慈濟志工在街頭募款時，馬上主動投下愛心善款。她向大家呼籲：「志工其實歲數已大，但還是一趟一趟地來回為災民募捐，希望大家盡微薄之力，幫助災民。」

志工劉寶足（Ivy Ho）周日一早就和志工團隊在佛利蒙街頭迎著寒風站募款。她表示，面對如此大的災難，每個志工都希望能盡一點心力幫助災民，早點恢復正常的生活。

首次參與街頭募款的志工茱蒂王（Judith Wang）分享了她的感受。當她鼓起勇氣拿著中文海報向民眾募款，民眾馬上從錢包拿出零錢投入募款箱中。

舊金山慈濟人文學校老師和志工們1月12日早上利用短暫課中時間，向全校學生們說明洛杉磯大火。校長羅鈺凱詢問學生是否了解這場野火，幾乎所有學生都表示知道，有些甚至激動地描述火光染紅了天際。學校藉此機會教導學生，平時儲存善心，災難來臨時能迅速幫助需要的人。

就讀基礎班才6歲的林嵩峰和媽媽蔡迦如，將家中積蓄滿滿零錢的竹筒帶到學校全部捐出。林嵩峰說：「奶奶給這我些錢，要給洛杉磯災民，因為他們房子和東西都被燒掉了。」

慈濟已於全美各地全面啟動賑災機制，同時向社會各界呼籲，這場巨大災難需要社會各界攜手努力，共同幫助受到山火重創的家庭，讓災民感受到最及時的關愛與支持。

支票捐款：抬頭註明「Tzu Chi」，並郵寄至慈濟會所地址：Buddhist Tzu Chi Foundation Northwest Region Office, 2355 Oakland Road, San Jose, CA 95131。電話捐款：888-989-8244。線上捐款：donate.tzuchi.us/zh/cause/lawfire/。

慈濟 洛杉磯 北加

上一則

國發會成立矽谷新創基地 營造台美新創生態圈

下一則

中領館慶春節 金山市長羅偉出席

延伸閱讀

西來寺祈福法會 熄滅野火收容災民慰問警消

西來寺祈福法會 熄滅野火收容災民慰問警消
PECHANGA部族捐贈50萬 支持洛杉磯野火救援組織

PECHANGA部族捐贈50萬 支持洛杉磯野火救援組織
慈濟進駐「災難恢復中心」援助野火災民

慈濟進駐「災難恢復中心」援助野火災民
洛杉磯滅火重大進展 部分撤離居民重返家園

洛杉磯滅火重大進展 部分撤離居民重返家園
洛杉磯野火毀女兒學校 陳冠希募款被酸 反肉搜網友妻

洛杉磯野火毀女兒學校 陳冠希募款被酸 反肉搜網友妻

熱門新聞

華人申請家人來美團聚，但不一定適應。（本報資料圖）

「在美太孤單，像坐牢」華人無奈放棄綠卡：打死不回去

2025-01-10 01:20
由於氣候變遷，加州近年頻繁發生火災，此照並非本次南加山火。（記者劉先進╱攝影）

加州保護魚缺水難滅山火？ 小心南加山火5謠言

2025-01-11 20:49
不少華人選民移民入籍。圖為此前屋崙的入籍儀式。示意圖。（記者劉先進╱攝影）

「在美國像坐牢 打死不再去」華人移民無奈放棄綠卡

2025-01-09 21:23
興建高密度住宅給了很多人在矽谷安家置業的希望，但反對的聲浪也很大。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷房價飆漲 年薪6位數的首購族嘆：錢永遠存不夠

2025-01-14 14:33
知情人士透露，前屋崙市長盛桃被聯邦大陪審團刑事指控。(本報檔案照)

舊金山前屋崙市長盛桃被聯邦大陪審團刑事起訴

2025-01-16 16:30
Meta執行長查克柏格14日上午宣布，公司將裁員5%，並以公司表現最差的員工為主要裁員目標。（美聯社）

Meta 宣布裁員 5% 因應緊張的一年

2025-01-14 17:48

超人氣

更多 >
學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸

學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸
搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票

搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票
新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司

新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司
五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起

五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起
習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題

習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題