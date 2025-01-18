關懷洛杉磯野火 北加州慈濟街頭募款

洛杉磯1月7日起爆發災難性野火，北加州慈濟志工團隊迅速在灣區各地展開街頭募愛募款活動，為野火賑災向社區民眾募心募愛。（北加州慈濟提供）

洛杉磯 1月7日起爆發災難性野火，狂風和乾燥條件助長火勢蔓延，燒毀超過萬畝土地，逾10萬人被迫撤離家園。北加 州慈濟 志工團隊迅速在灣區各地展開街頭募愛募款活動，向社區民眾為野火賑災，希望為眾多在無情天災中受到影響的災民，共同付出最即時急難救助關懷。

1月12日一早在庫比蒂諾，慈濟北加州分會執行長黃啟貞（Chijen Huang）與志工團隊出現在永和超市，一起募集愛心。黃啟貞表示，洛杉磯大火造成災害史無前例，北加分會10日早上舉行緊急會議，得到支持後著手準備，齊心協力分工合作，兩天內協調快速動員，各地周末隨即展開街頭募款。

當天前往超市購物的矽谷民眾連玉瀰（Mimmy Liamtono）看到慈濟志工募款，立即捐助。她說，自己前不久才去洛杉磯參加法會並探望姊姊，1月7日火災爆發時風勢非常大，許多道路因火災封閉，她幸運地在1月8日道路暫時開放時順利返回灣區。

她回憶起在210號高速公路上的景象，看到左側天空一片黑煙，山另一邊則火光四射，宛如火焰飛舞。連玉瀰說：「每個人買菜隨便都要花100元，如果大家能捐個10元、20元，就能籌集不少善款。雖然火沒有燒到我們的院子，但提醒大家多積德、存善念。」

洛杉磯野火嚴重災情牽動北加庫比蒂諾人文學校的師生。1月11日上午，全校師生與志工齊聚一堂，祈禱歌聲中為災民虔誠祈福，盼望災民平安度過難關。校長向大家介紹慈濟在洛杉磯展開的賑災行動，並呼籲大家與慈濟一同捐款，為災民送上最溫暖及時的急難援助。

畢業於南加大的老師嚴敏蕙（Janet Yen）說，這次野火讓她感同身受，大家應團結一致，互相幫助，共同度過難關。學生家長林昕黎（Linda Lynn）分享聽到的故事，她說一位名人撤離時特地查看90多歲鄰居老先生，發現他坐在陽台上尚未準備撤離，於是趕緊通知911，請消防人員協助老人安全撤離。林昕黎和其他志工都深受感動，認為災難當前，左鄰右舍互助才能讓更多人平安度過。

已80幾歲的資深志工陳雪玲（Shirley Leong）在聖荷西社區商場和志工們街頭募款。陳雪玲表示，時常聽到證嚴上人教導志工「人間無常，國土危脆」，新的一年就有洛杉磯大火災難的發生，「提醒大家要記得，人心應多保持善念和愛心，保持社會祥和，減少降低災難發生。」

熱心商家蜜雪兒（Michelle）看到熟悉的年長慈濟志工在街頭募款時，馬上主動投下愛心善款。她向大家呼籲：「志工其實歲數已大，但還是一趟一趟地來回為災民募捐，希望大家盡微薄之力，幫助災民。」

志工劉寶足（Ivy Ho）周日一早就和志工團隊在佛利蒙街頭迎著寒風站募款。她表示，面對如此大的災難，每個志工都希望能盡一點心力幫助災民，早點恢復正常的生活。

首次參與街頭募款的志工茱蒂王（Judith Wang）分享了她的感受。當她鼓起勇氣拿著中文海報向民眾募款，民眾馬上從錢包拿出零錢投入募款箱中。

舊金山慈濟人文學校老師和志工們1月12日早上利用短暫課中時間，向全校學生們說明洛杉磯大火。校長羅鈺凱詢問學生是否了解這場野火，幾乎所有學生都表示知道，有些甚至激動地描述火光染紅了天際。學校藉此機會教導學生，平時儲存善心，災難來臨時能迅速幫助需要的人。

就讀基礎班才6歲的林嵩峰和媽媽蔡迦如，將家中積蓄滿滿零錢的竹筒帶到學校全部捐出。林嵩峰說：「奶奶給這我些錢，要給洛杉磯災民，因為他們房子和東西都被燒掉了。」

慈濟已於全美各地全面啟動賑災機制，同時向社會各界呼籲，這場巨大災難需要社會各界攜手努力，共同幫助受到山火重創的家庭，讓災民感受到最及時的關愛與支持。

支票捐款：抬頭註明「Tzu Chi」，並郵寄至慈濟會所地址：Buddhist Tzu Chi Foundation Northwest Region Office, 2355 Oakland Road, San Jose, CA 95131。電話捐款：888-989-8244。線上捐款：donate.tzuchi.us/zh/cause/lawfire/。