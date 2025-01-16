書法老師劉曉君 書寫文化傳承

劉曉君的作品。（受訪者提供）

書法 老師劉曉君正在用中國的傳統藝術，講述一段跨美中的文化傳承故事。作為一名在美國推廣中國書法的藝術家和教育家，劉曉君的經歷充滿了熱愛，堅持和對文化傳承的深刻理解。從中國小城的練字生涯，到在美國建立自己的書法學校，她的故事展現了傳統藝術如何在全球化的背景下煥發新生。

劉曉君出生於中國一個普通的小城，10歲起便在祖父的指導下學習書法，練習時間長達15年。回憶起那段時光，她說：「祖父的書法很好。每年春節前，他都會為家族書寫春聯，還組織書法比賽。他對書法的熱情深深感染了我。」

祖父的教育方式嚴格而細緻。從「一橫一豎」開始，反復強調基本功的重要性。年幼的劉曉君在枯燥的練習中，也漸體會到書法蘊含的韻律美和精神力量。這段扎實的基礎訓練為她日後的書法之路奠定了深厚根基。

在青春期，劉曉君隨家人移民美國。初到異國面對語言障礙和文化差異，她感到迷茫與孤獨，一度擱置了書法的練習，然而，書法從未從她心中真正離去。後來，她積極參與社區活動，在當地圖書館和文化中心教授書法。幾年後，她創辦了自己的書法學校–Jojo書法學校，為更多人提供學習中國書法的機會。最近的活動是將於1月18日舉辦的「MakeArt Lab: 中國書法藝術–與Jojo Liu一起慶祝新年」。

在Jojo書法學校，學生群體非常多樣化，包括零基礎的外國學員和對傳統文化感興趣的華人 後代。劉曉君的課堂充滿挑戰，也充滿成就感。「對於外國學員來說，書法完全是一個全新的領域。他們對中文的筆畫、漢字的結構，以及書法背後的文化故事充滿好奇。這種好奇讓我感到傳播文化的重要性。」

然而，她也面臨不少教學難題。例如，同一課堂上，如何同時滿足不同水準學生的需求始終是一大考驗。

近年來，劉曉君頻繁參加灣區 的文化活動，將書法推廣到更廣泛的社區中。2025年農曆新年期間，她在多場大型活動中展示書法技藝，包括即將在Valley Fair購物中心舉行的現場書法創作。許多人都是第一次在這類場合中近距離接觸到書法藝術。

劉曉君說：「中國書法不僅是一種藝術形式，更是一種表達文化、歷史和哲學思想的方式。每一筆一劃都蘊含著深厚的文化底蘊。」希望能通過書法，讓更多人瞭解中國文化的獨特魅力和深厚歷史。

談及未來，劉曉君希望能夠開設更多進階課程，培養對書法有深厚興趣的學生。但她坦言，目前具有一定基礎的學員群體仍少，這是推廣書法的一大困難。「書法教育在美國仍是一個小眾領域，但我相信，隨著中國文化影響力逐步擴大，會有更多人對書法產生興趣，」她堅信，「中國書法可以為世界提供一種獨特的美學體驗，也可以拉近不同文化之間的距離。」