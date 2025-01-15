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庫尤姆賈安 獲任聖荷西市人資辦公室主任

記者龔玥／聖荷西報導
聖荷西市人力資源部和城市經理員工關繫辦公室（OER）新主任庫尤姆賈安。（聖荷西市政府提供）
聖荷西市人力資源部和城市經理員工關繫辦公室（OER）新主任庫尤姆賈安。（聖荷西市政府提供）

在全國範圍內的招聘後，聖荷西市城市經理馬奎爾（Jennifer Maguire）任命庫尤姆賈安（Aram Kouyoumdjian）為聖荷西市人力資源部（HR）和員工關係辦公室（OER）新主任。任命已獲市議會確認，庫尤姆賈安將於2月18日上任。

「阿拉姆在近30年的職業生涯中積累了豐富的經驗，在人力資源、員工關繫和就業法領域有著卓越的表現，」馬奎爾說，「他以創造性和創新性解決人力資源挑戰的能力而著稱，緻力於為現有員工和潛在公務員創造公平的就業機會，確保城市的核心服務和項目得以高效運行。」

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）也讚賞此任命。

庫尤姆賈安的職業生涯始於1995年。他於2009年進入公共部門，在洛杉磯聯合學區擔任副總法律顧問。隨後，他加入洛杉磯市人事部。他還曾擔任柏克萊市人力資源總監。

「作為一名移民，我對公共服務的承諾源自我的個人背景。從小以英語為第二語言的經歷，讓我更加重視公平的重要性，」庫尤姆賈安說，「在聖荷西，我希望將公平原則貫穿於人力資源的各項職能，確保公共就業實踐與城市的核心價值及多元化社區的需求相契合。我期待與工會建立建設性、富有成效的合作關繫，為社區的高質量服務提供有力支持。」

庫尤姆賈安擁有太平洋大學法學博士學位、加州州立大學英語文學碩士學位，以及洛杉磯加州大學英語文學學士學位，並爲加州律師協會成員。

聖荷西 加州大學 就業

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