灣區媽媽教室新年首場活動 僑教中心探索台灣烏龍茶

集覓嶼茶創辦人張家綸，主講「風土之旅：探索台灣烏龍茶的韻味，體驗從茶園到茶杯的感官之美」，介紹了茶葉的製作工藝和品鑑方法。（記者葛歆睿 / 攝影）

金山灣區 媽媽教室1月3日在僑教中心舉行新年首場活動，主題為「風土之旅：探索台灣烏龍茶的韻味，體驗從茶園到茶杯的感官之美」，由集覓嶼茶（Jayme & Tea Co.）創辦人張家綸主講，她不僅介紹茶葉製作工藝和品鑑方法，還帶來三款風味各異的台灣烏龍茶，邀請參與者一同品茗，深入感受茶香的美妙。

張家綸來自南投一個傳統茶葉世家，她家的茶園位於奇萊山海拔2000公尺處。在雲霧繚繞的山間，他們培育出清香高冷的高山烏龍茶。除了在茶園種植優質茶葉，他們還在凍頂設立了一個炭焙工作室，採用傳統龍眼木炭焙技術，製作出層次豐富、口感細膩的烏龍茶。

在茶香中長大的張家綸，從小視茶如水，一度對茶興趣不大，直到高中畢業後在歐洲背包旅行，拜訪當地茶店，讓她重新認識了台灣茶。她提到，歐洲的花草茶即使加入香精，泡出的味道仍然平淡無奇，遠不及台灣茶在不同風土和製作工藝下自然生成的花香、果香和蜜香。

2020年新冠疫情 爆發，張家綸回到台灣，決心投入製茶。她提到，製茶是一項體力活，傳統上由男性主導，但她憑著毅力和熱情，克服了重重挑戰，證明了女性同樣可以在這一領域中展現才華。她在高山烏龍焙茶比賽中獲得亞軍，並在英國的Leafies茶葉比賽中斬獲兩枚金牌。此後，她致力於推廣台灣茶文化，在世界各地舉辦茗茶分享活動，與米其林餐廳合作，推出茶配酒（Tea Pairing），引領高端餐飲潮流。

「我希望將這些來自台灣的珍貴茶品，以精品形式呈現給全世界的愛茶人士，」張家綸說：「茶是一種文化橋梁，一杯好茶不需要語言，能讓不同文化的人找到共鳴，也讓台灣的故事被更多人聽見。」

在講座中，張家綸詳細介紹了茶葉的來源及製作工藝。茶葉來自山茶科植物（Camellia sinensis）的葉子或芽，經過不同的製作方式，形成六大茶類：綠茶、紅茶、烏龍茶、白茶、普洱茶和黃茶。她指出，影響茶葉風味的主要因素是風土、茶樹品種和製作工藝。

風土是指茶園的地理位置、氣候條件和土壤特性等自然環境因素。不同的茶樹品種也有其獨特的香氣和風味，如青心烏龍適合製作高山茶，具有花香和果香；金萱則散發奶香，口感柔和；紅玉茶帶有薄荷和肉桂香，適合製作紅茶；四季春則以高揚的梔子花香著稱。

製茶過程包括採摘、日光萎凋、室內萎凋與發酵、殺青、揉捻、乾燥和烘焙。張家綸強調，茶的風味深受發酵程度和焙火影響。低發酵的綠茶散發豆香和青草香；高山烏龍則帶有淡雅的花香；發酵較高的東方美人茶結合了花香與果香；全發酵的紅茶呈現橙橘般的果酸風味。而焙火程度也賦予茶葉不同層次的風味，從輕焙火的甜香到重焙火的濃郁咖啡 果酸風味，各有千秋。

「茶如同藝術品，每一批風味都獨一無二，即使同一人在不同時間製作，也會有些許差異。」張家綸當天帶來了三款自家出產的烏龍茶，讓參與者親身體驗臺灣茶文化的魅力。