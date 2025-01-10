媽媽教室美食講座 17日教做年節糕點

糕類食品諧音「高」，往往象徵步步高升或家庭幸福，無論是發糕、蘿蔔糕還是鹹碗糕，都承載了這層祝福。（主辦單位提供）

身為舊金山灣區 移民，大家離鄉背井、身處海外多時，每逢新春佳節仍希望在充滿歡樂的節日，能與家人一起團聚。有鑒於許多移居海外媽媽們的思念，金山灣區媽媽教室1月17日將舉行美食講座，邀請烘焙老師劉敏慧，教導大家製作「黑糖發糕」、「台式蘿蔔糕」、「古早鹹碗粿」。活動當天也會發送50份世界日報最新出爐的年曆手冊和當日報紙，先得先贏、送完為止。

金山灣區媽媽教室負責人高玉麗表示，這三道食譜都有著豐富的年節文化意涵、吉祥的象徵與食材藝術巧妙配合、能勾起大家的鄉愁味蕾。華人 傳統文化中，糕類食品諧音「高」，往往象徵步步高升或家庭幸福，無論是發糕、蘿蔔糕還是鹹碗糕，都承載了這層祝福。

糕類食品諧音「高」，往往象徵步步高升或家庭幸福，無論是發糕、蘿蔔糕還是鹹碗糕，都承載了這層祝福。（主辦單位提供）

她表示，劉敏慧在新希望華人癌症 關懷基金會擔任12年義工，並在新希望的康復活動「美味廚房」中擔任烘焙老師，在美味廚房教課過程中，和癌友們相處，透過烘焙，不僅帶給癌友生活的樂趣與信心，也為他們的康復旅程注入了溫暖與力量。

此外，劉敏慧也在美國華裔精神健康聯盟中擔任副主席，該機構為美國聯邦政府認可的非營利公益組織，致力於為華人患有憂鬱症、躁鬱症及其他精神障礙的華人提供服務。

此美食講座以2025年度會員優先，並免材料費，只限100名。

時間：1月17日上午10時至12時。

地點：金山灣區華僑文教服務中心（地址：100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035）