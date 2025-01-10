加州全保多語言服務 距截止日還有3周

加州全保9日與舊金山米慎區Excelsior圖書館合作，開展「讓我們談健康」（Let's Talk Health）活動。（記者王子涵╱攝影）

加州 全保（Covered California）9日與舊金山米慎區Excelsior圖書館 合作，開展「讓我們談健康」（Let's Talk Health）活動，擴大對非英語弱勢人群的投保服務。這一舉措旨在減少語言障礙對健康保險申請的影響，依託當地圖書館為中心，進一步促進健康保險的普及化，讓更多居民能夠獲得醫療保障。

根據加州全保最新數據，2025年投保季參保人數已達180萬人，達到2024年投保季總人數，而距離1月31日的投保截止日還餘有三周。加州全保執行長奧特曼（Jessica Altman）表示，加州全保已將宣傳資源翻譯成多種語言，並根據不同文化背景進行調整，以更好地服務多元化社區。「讓我們談健康」活動旨在降低無保險率，通過準確的資訊和支持，幫助民眾獲得低成本或免費的醫療保險 。

奧特曼表示，2024年註冊居民中有近3萬名亞裔人士。她強調註冊的截止日期為1月31日，並提醒民眾如遇重大生活變化（如搬家、失去工作、生育等），仍可全年隨時註冊。

奧特曼還解答有關Medicare、Medi-Cal和Covered California三者的差異。她指出：「Medicare主要服務於65歲以上的老年人、殘疾人士或失明人士；Medi-Cal則是為收入低於一定標準的加州居民提供的醫療計畫。而Covered California則填補了空白，為那些無法通過工作、家庭或政府計畫獲得保險的人提供私營健康保險。」

她指出，加州全保的目標是確保每一位加州居民都能獲得適合自己的健康保險。同時還提供多個知名品牌的保險計畫，讓人們有更多選擇，同時保證透明性和公平性。民眾可前往社區的圖書館，尋求多語種的投保信息。

Excelsior圖書館雙語圖書館員Jeff Cheng在活動中分享了支持語言障礙讀者的經驗。他指出，圖書館作為社區中值得信賴的資訊中心，不僅提供多語種資源，還滿足不同文化社區的需求。他回憶起一名年長的菲律賓裔女性走進圖書館，帶著孫子，詢問是否能找到菲律賓語的醫療信息。「我們能夠提供翻譯後的資料，甚至幫助她聯繫當地的社區醫療組織。對她來說，這是一種支持，對我們來說，這是一種使命。」