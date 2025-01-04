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涉詐騙 聖利安住華女遭聯邦指控 檢察長認為有潛逃風險

編譯組╱綜合報導
聖利安住華裔女子因涉嫌參與 「國際詐騙網絡」騙取老年人積蓄被捕，警方繳獲氯胺酮、現金和身分證件等。示意圖。（取自Pexels）
聖利安住華裔女子因涉嫌參與 「國際詐騙網絡」騙取老年人積蓄被捕，警方繳獲氯胺酮、現金和身分證件等。示意圖。（取自Pexels）

據信使報（Mercury News）報導， 一名聖利安住（San Leandro）居民正面臨聯邦指控，稱她幫助從一名79歲的格林布瑞（Greenbrae）老婦人騙取了5萬500元，檢察長稱這是國際詐騙網絡的一部分，該網絡以美國老年人為目標，通過複雜的操作竊取他們的畢生積蓄。

30歲的陳青雲（Qingyun Chen，音譯）已經因涉嫌詐騙在馬連縣面臨指控。但上個月聯邦檢察長介入對她提起訴訟。

檢察長認為有充分證據表明陳青雲與多名同夥合作，以眾多受害者為目標。其中大部分證據都集中來自11月份對陳青雲的聖利安住住宅的突襲，當時有六人住在那裡。

聯邦助理檢察長塔爾塔科夫斯基（Joseph Tartakovsky）在拘留動議中寫道：「在一個房間（不是陳的房間）裡，警察發現了大約30張SIM卡，每張卡上面都寫著不同的電話號碼，可能是為了方便更換或移植號碼。在其他地方，他們偶然發現了大約75張身分證，這些身分證不屬於屋內的其他人。」

陳青雲的房間裡有氯胺酮（ketamine）、5000元現金和一張1萬9000元的收據，所有這些都與陳聲稱她在當地一家卡拉OK酒吧工作、每晚最多賺500元的說法不符。塔爾塔科夫斯基的書面紀錄指出，在另一個房間裡，有「一批毒品」，包括 「藍色三角形、藍色正方形、棕色骷髏頭或黃色圓圈形狀的藥丸；裝有白色粉末的小袋和小瓶；裝有白色結晶物質的一加侖大小的袋子；以及裝有另一種白色粉末的『泡菜』容器」。

檢察長還稱陳有「嚴重」的潛逃風險，認為她於2021年從中國來到美國，與美國沒有深厚的關係。在馬連縣，陳以10萬元的保釋金獲釋，但又再次被捕，因為法官判定他尚未核實保釋金是否合法。

紀錄顯示，在聯邦案件中，地方法官批准陳以5萬元的保釋金獲釋，但下令在她被釋放期間對其進行GPS 監控。

指控文件稱，受害人在網際網路上看到一個彈出式廣告，聲稱她的筆記本電腦被鎖，需要撥打一個電話號碼來解決技術問題。她後來報告說，當她撥打這個電話時，被告知她的電腦被「紅色標記」，原因是一個色情網站試圖入侵她的電腦，而這個人騙她分別提取了兩筆現金，共計5萬零500元，並將這些錢交給了一個來到她家的快遞員。

據稱陳青雲就是這名「快遞員」，當局稱一名身分尚未確定的男子勸說受害人拿出了她的錢。

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