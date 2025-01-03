舊金山68歲華婦 海傍公路遭汽車撞死

圖為舊金山海傍公路；示意圖。(本報檔案照)

據「舊金山 紀事報」(San Francisco Chronicle)報導，一名68歲的舊金山婦女已被確認為12月27日在上海傍公路(Upper Great Highway)被汽車撞死的行人。

舊金山法醫周四(1月2日)表示，周姓婦女(Melissa Lai Chow)在清晨於上海傍公路和Ulloa街被車撞後死亡。她被送往當地一家醫院後不治身亡。

公共紀錄顯示，周姓婦女是外日落區(Outer Sunset)居民。

肇事司機留在現場並與警方合作。

2024年，41人在舊金山交通事故中喪生，這是自2007年以來最嚴重的死亡紀錄。儘管多年來該市一直在努力投資 改善街道安全，但2024年舊金山交通事故死亡人數仍超過了凶殺案死亡人數。

根據非營利組織Walk San Francisco的數據，周姓婦女是2024年舊金山發生的第24起與交通相關的行人死亡事故，是自2014年以來的最高數字。

舊金山市議員殷嘉立(Joel Engardio)在社交平台X上發表聲明，對行人的死亡表示哀悼：「周五(12月27日)早上，我很悲痛地得知外日落區發生了一起不幸的死亡事件。任何這樣的悲劇對於社區來說都是令人震驚和深感悲痛的，尤其是在節日期間。我非常感謝那些全天候服務並在需要時隨時提供幫助的急救人員。」

去年11月，舊金山選民批准了一項有爭議的投票 提案K(Proposition K)，將永久禁止車輛在Lincoln Way和Sloat Boulevard之間長達2哩的上海傍公路上行駛，其中包括Ulloa。由於海平面上升造成的風險，舊金山海傍公路的另一部分也計畫於2026年禁止汽車通行。

新永久性公園將取代上海傍公路，據負責監督這一項目的市公園局(Recreation and Park Department)稱，上海傍公路預計將於今年春季全面關閉。