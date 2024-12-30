新年前夕 灣區工程師清理25包垃圾

王姓男子新年前在納巴河岸邊清理了整整25包垃圾。（取自Reddit）

一名網名叫做pengweather的王姓男子，日前在納巴河岸邊清理了整整25包垃圾，並拍照發表在社交媒體公開的灣區 群組內，祝福大家節日快樂和新年快樂。

這名叫做Andrew Y. Wang的男子還表示，自己長久以來就想要清理這塊地方，但苦於一直沒有時間來做。他說：「納巴河一帶有這麼多的垃圾，現在從空拍圖上都能看到。」他認為這些垃圾污染河水和舊金山 灣區的風險很高，此舉就是為了想要通過清理來降低這種風險。但是提到自己可能需要要想到更好的辦法來做，因為此地的垃圾狀況實在太可怕了。

他在社群媒體上真誠地祝福所有人，說自己知道眼下圍繞著政治和經濟議題，大家都有很多情緒。他說：「我希望能給每一個人都帶來一點點快樂，希望這樣可以顯示我們有能力去做出改變。」他承認對於自己清潔灣區的努力明年會把自己帶到什麼地方仍然有點緊張，但另一方面又有點激動。

他說:「也許這些小小的努力可以滾雪球一樣變成什麼。誰知道呢。但是，如果我不去試試，我就永遠不知道。」

這名王姓男子實際上是位於灣區利佛摩國家實驗室的一名工程師，早在幾年前就因為清理灣區垃圾的事蹟被主流媒體報導過。公開的資料顯示他畢業於柏克萊加大 ，已在「勞倫斯利佛摩國家實驗室」擔任電器工程師四年多。

據悉，他的清理辦法就是開著車，穿著黃色背心，帶上撿垃圾的工具，四處搜尋垃圾堆，像高速路路邊，工業園區或是火車站這種垃圾容易堆積的地方。幾個小時間，他一個人就能清理出60多包垃圾、生物危害和電子廢棄物。之後每兩周還會回到現場去確認是否還有垃圾。