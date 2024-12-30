我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4種可改善腸道健康食物 這個排名第一

投資人獲利了結 美股後繼無力 道瓊早盤重摔逾700點

新年前夕 灣區工程師清理25包垃圾

記者徐蓓蓓/利佛摩報導
王姓男子新年前在納巴河岸邊清理了整整25包垃圾。（取自Reddit）
王姓男子新年前在納巴河岸邊清理了整整25包垃圾。（取自Reddit）

一名網名叫做pengweather的王姓男子，日前在納巴河岸邊清理了整整25包垃圾，並拍照發表在社交媒體公開的灣區群組內，祝福大家節日快樂和新年快樂。

這名叫做Andrew Y. Wang的男子還表示，自己長久以來就想要清理這塊地方，但苦於一直沒有時間來做。他說：「納巴河一帶有這麼多的垃圾，現在從空拍圖上都能看到。」他認為這些垃圾污染河水和舊金山灣區的風險很高，此舉就是為了想要通過清理來降低這種風險。但是提到自己可能需要要想到更好的辦法來做，因為此地的垃圾狀況實在太可怕了。

他在社群媒體上真誠地祝福所有人，說自己知道眼下圍繞著政治和經濟議題，大家都有很多情緒。他說：「我希望能給每一個人都帶來一點點快樂，希望這樣可以顯示我們有能力去做出改變。」他承認對於自己清潔灣區的努力明年會把自己帶到什麼地方仍然有點緊張，但另一方面又有點激動。

他說:「也許這些小小的努力可以滾雪球一樣變成什麼。誰知道呢。但是，如果我不去試試，我就永遠不知道。」

這名王姓男子實際上是位於灣區利佛摩國家實驗室的一名工程師，早在幾年前就因為清理灣區垃圾的事蹟被主流媒體報導過。公開的資料顯示他畢業於柏克萊加大，已在「勞倫斯利佛摩國家實驗室」擔任電器工程師四年多。

據悉，他的清理辦法就是開著車，穿著黃色背心，帶上撿垃圾的工具，四處搜尋垃圾堆，像高速路路邊，工業園區或是火車站這種垃圾容易堆積的地方。幾個小時間，他一個人就能清理出60多包垃圾、生物危害和電子廢棄物。之後每兩周還會回到現場去確認是否還有垃圾。

最先開始清理的範圍就是他本人居住的利佛摩一帶，後來慢慢擴展到灣區都柏林、屋崙、馬丁內茲、舊金山、聖荷西和蒙洛公園等其他城市。

勞倫斯利佛摩國家實驗室公布的王男清理垃圾的相關照片。（取自LLNL國家實驗室網站...
勞倫斯利佛摩國家實驗室公布的王男清理垃圾的相關照片。（取自LLNL國家實驗室網站）

灣區 舊金山 柏克萊加大

上一則

屋崙華埠社安隊 免費發放41把鐵鎖給商戶

下一則

舊金山跨年煙火表演 這些地方有最佳視角

延伸閱讀

灣區華男工程師自發淨河 清出25包垃圾：我們有能力做出改變

灣區華男工程師自發淨河 清出25包垃圾：我們有能力做出改變
舊金山房市回暖 但遠落後於灣區其他縣市

舊金山房市回暖 但遠落後於灣區其他縣市
美國現象／鉤針編織超療癒 風靡灣區高中生

美國現象／鉤針編織超療癒 風靡灣區高中生
北加州最新城市山屋 兩年來房價貴一倍 上漲速度最快

北加州最新城市山屋 兩年來房價貴一倍 上漲速度最快
灣區7300萬通行費預算 被挪用於支付橋梁維護費用

灣區7300萬通行費預算 被挪用於支付橋梁維護費用

熱門新聞

一名華裔父親在網路上為罕病女兒募款，收到有人捐贈加密貨幣，且價格一天內飆漲至1880萬美元。圖為加密貨幣示意圖。(路透)

華裔為罕病女兒募款收到「迷因幣」 1天價值漲至1880萬美元

2024-12-29 17:01
舊金山是美國唯一一個現在買房比五年前便宜的大城市。（取自Pexels）

舊金山買房比5年前便宜 全美唯一大城…典型房價破百萬

2024-12-25 14:33
加州此前通過的47號法案，希望將盜竊重罪等的起訴金額從400元提高到950元，儘管德州等地有類似2500元的重罪門檻，但47號法案被不少人指責是犯罪飆升、尤其是零售盜竊的推手。（記者劉先進╱攝影）

36號法案實施後 舊金山首次起訴輕微盜竊嫌犯

2024-12-29 16:41
矽谷桑尼維爾成西岸最熱房市。圖為Google公司在桑尼維爾的辦公大樓。（記者徐蓓蓓╱攝影）

西岸唯一 桑尼維爾入最熱房市前十 房屋均價突破200萬

2024-12-24 01:20
北加州最新城市山屋(Mountain House)，是北加州房價上漲速度最快的城市。(取自山屋市府臉書)

北加州最新城市山屋 房價上漲速度最快的城市之一

2024-12-28 22:11
矽谷科技界有許多川普支持者。除了馬斯克，創投家安德森（左）也是其中之一。（美聯社）

除了馬斯克 矽谷科技界這些人也支持川普

2024-12-24 17:45

超人氣

更多 >
老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味
中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵

中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵
任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗

任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗
「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法

「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法
趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起

趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起