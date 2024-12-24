馬斯克之外 矽谷的川普支持者還有這些人

矽谷科技界有許多川普支持者。除了馬斯克，創投家安德森（左）也是其中之一。（美聯社）

彭博社報導，川普 正在授予政府職位給一些在此次選舉中幫助他當選總統的矽谷 人士。當然，馬斯克 （Elon Musk）是第一優先，已開始在川普過渡團隊中扮演主要角色。此外，矽谷科技界還有更多川普支持者，也將與即將上任的川普政府進行不同程度的合作。

彭博社表示，矽谷科技人士在川普政府中的角色涵蓋了單純的顧問到實際的部門職務。例如，馬斯克領導的所謂「政府效率部」（Department of Government Efficiency）其實只是一個諮詢小組，並非新成立的美國政府部門。創投家安德森（Marc Andreessen）將成為川普顧問，但不會放棄本業。科技公司Palantir Technologies顧問海柏格（Jacob Helberg）則將在美國國務院擔任正式公職。

范德比爾特大學法學院（Vanderbilt Law School）教授布勞曼（Brian Broughman）認為，川普延攬矽谷人士擔任政府顧問，只是為了對科技界表現友好態度，或是回報他們幫助他當選總統。

不過，彭博社認為，在川普上任後，這些科技業領導人即使身處幕後，也可能有呼風喚雨的能力。除了眾所周知的馬斯克，川普其他矽谷新隨從還包括：

•人工智慧與加密貨幣沙皇薩克斯

薩克斯（David Sacks）與馬斯克都是所謂的「PayPal黑手黨」（PayPal Mafia）成員，都是這家公司的早期領導人。薩克斯現在是創投公司Craft Ventures負責人，也是 All-In科技播客的共同主持人。這位創投家主張政府減少對私人企業事務的干預、減少對人工智慧和加密貨幣的監管。

•創投家安德森

安德森霍洛維茲創投公司（Andreessen Horowitz）共同創辦人安德森（Marc Andreessen）是矽谷著名的川普支持者，儘管他並未在川普的過渡團隊中擔任任何職務，但他上周告訴媒體，自選舉日之後，他有一半的時間都在川普的海湖山莊忙著為川普提供建議。

•科技公司顧問海柏格

海柏格是美國國防部承包商Palantir的顧問，也是政治和科技領域對中鷹派組織Hill and Valley論壇的創辦人。海柏格與其丈夫拉波伊斯（Keith Rabois）在選舉中一起為川普籌集資金，支持社群媒體TikTok在美國營運，除非其母公司出售它。