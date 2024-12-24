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李維球場以北 克拉拉樞紐 灣區發展最快地區

編譯組／綜合報導
克拉拉樞紐是灣區發展最快的社區之一，地點在聖塔克拉拉中心地帶，占地45畝，前身是輕工業園區，位在49人隊主場李維球場以北。(圖取自聖塔克拉拉市府官網)
克拉拉樞紐是灣區發展最快的社區之一，地點在聖塔克拉拉中心地帶，占地45畝，前身是輕工業園區，位在49人隊主場李維球場以北。(圖取自聖塔克拉拉市府官網)

位在矽谷聖塔克拉拉的「克拉拉樞紐」(Clara Junction)，是灣區發展最快的社區之一。地點在聖塔克拉拉中心地帶，在當地進行開發的房地產開發商、正向矽谷推廣一個新概念地區：「克拉拉區」(Clara District)，此為以交通為導向的社區，人口密度也將比舊金山大部分地區高。

「舊金山紀事報」(San Francisco Chronicle)報導，隨著多個大型新公寓社區、總計1358間公寓，將於未來數月推出，「克拉拉樞紐」不僅成為新社區住房租賃中心，也是通往聖塔克拉拉的門戶，今年建造房屋數量比整個舊金山竣工數量還多。

克拉拉樞紐占地45畝，前身是輕工業園區，位在49人隊主場李維球場(Levi’s Stadium)以北，最初稱為「東塔斯曼計畫」(Tasman East plan)，願景是建造4500間住房，但現已增加1500間房屋。目前除了即將完工的1358間公寓，附近還有一個擁有196間可負擔住房的開發項目。

聖塔克拉拉是Nvidia、Intel、Applied Materials科技公司總部所在地，平均房價約為200萬元，租金平均每月3300元。

2018年東塔斯曼計畫通過，其為都市規畫者與一群開發商合作項目，大舉購進Lick Mill火車站與李維體育場周圍土地。聖塔克拉拉市經濟與永續發展主任布里奧特(Reena Brilliot)表示，北聖塔克拉拉有很多工作機會，因此計畫開始提供更多住房選擇。

疫情期間，開發商暫停約18個月建設，然後2021年出現一個郊區房地產市場飆漲且利率未上漲的機會，大部分建商在2022年上半年獲得融資並開始建設，就在利率大幅攀升與新基礎開發資金被切斷之前。

期間，克拉拉樞紐業主每個月與都市規畫者開會兩次，在各個公園、步道、自行車道與零售商店進行合作，社區包括約10萬平方英尺餐廳與商店。開發商指出，在舊金山以外郊區少見這種集中密度，相當特別。

這個當局與建商的合作計畫，成為北聖塔克拉拉市中心集體願景。克拉拉樞紐成為居民聚集地，也是附近球迷賽前與賽後聚會地點，希望能找到可活化地區並提供便利設施的方式，住房成本不高，並且可持續進行開發。

舊金山 矽谷 房地產

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