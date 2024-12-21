去年7500起 疫後金山財產稅申訴飆升3倍

遠程辦公和新科技都會影響估值和財產稅，圖為金山市中心。(記者劉先進╱攝影)

舊金山 估值官郭華健（Joaquín Torres）20日在中文媒體圓桌會上說，疫情 後金山有關財產稅的申訴數量不斷飆升，去年和今年申訴量是之前三年平均值的三倍，原因之一是人們相信在報紙上看到「有關估值降低、稅收減少」的內容，直接適用於自己，而事實可能並非如此。估值官辦公室還沒有確切的數字說明有多少上訴是基於錯誤的資訊而被駁回，但會對此調查。

2024到2025年度舊金山市和縣的當地財產評估清單總額（property assessment roll）已增長至約3470億元，比上一年度增加約70億元，增幅為2.12%。預計該年度評估清單將產生約40億元的房產稅收入。

郭華健強調，目前金山面臨的挑戰之一，是財產稅的申訴（appeal，認為評估價值過高，需要減少）數量不斷上升。以疫情前的平均年為例，辦公室每年收到的申訴數量略高於1000起；而疫情結束後三年的平均申訴量為2600起，去年申訴量為7500起，今年預計上訴數量會持平或更多，辦公室正在等待評估上訴委員會的最終數據。

他說，為了應對新提出的評估申訴數量史無前例地增長三倍的情況，員工更加努力地工作，以更聰明的方式幫助確保為基本服務提供關鍵資金，包括學校、可負擔房、公共衛生和安全投資 、早期兒童保育工作、振興市中心、交通和清潔空氣，評估清單反映辦公室致力於履行核心使命，即公平、準確地確定和評估舊金山的所有應稅財產。

郭華健說，申訴增加原因之一，是人們相信在報紙上看到「有關估值降低、稅收減少」的內容，直接適用於自己，而事實可能並非如此。估值官辦公室還沒有確切數字，說明有多少上訴是基於錯誤的資訊而被駁回的，但會調查。「主要原因是人們認為他們的資產價值會降低，而稅務代理則利用這種說法，告訴客戶有機會。對業務來說，這是一個機會，其中許多業務已經過度擴張。」

申訴的另一個原因，是金山旅遊業市況仍影響酒店收入和業務，目前房間入住率和酒店入住率都在增加，但酒店業仍未完全復甦，尤其最近舊金山Highgate將把市中心南瑪區凱悅酒店轉讓給貸方黑石抵押信託這個事件，也有所影響。

郭華健說，從民選官員的角度來看，舊金山酒店行業罷工結束取得一些進展，但仍有少數財產和實體需要推進談判，從估值角度來看，需要這些人完成整個過程，以找出具體哪些地方可以根據經濟動態向下調整評估價值，遠程辦公和新科技都會影響估值和財產稅。

他說，一些行業會思考，是否需要太大的辦公空間，但人工智慧等新興行業為了特定目的，在辦公樓購買或租賃數千平方呎的空間花費數百萬，當某些產業價值下降時，也會有其他產業價值穩定下來，並隨著收入流的變化而緩慢增加。

郭華健強調，無法以單一產業的辦公室來解釋估值變化以及反應舊金山經濟情況，尤其是市中心辦公大樓的空置等問題。他說，關於市場變化的預測都是由主計長辦公室及其下屬的經濟分析部門負責。