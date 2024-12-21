金山便民新政 結婚當天可領證 1小時內搞定

估值官郭華健(右)去年情人節當天為新人證婚。(記者李怡╱攝影)

舊金山 作為一個以包容性和多元文化聞名的城市，一直是許多人夢想中的結婚地點。舊金山估值官辦公室20日表示，新人們在結婚當天即可完成婚姻登記，並領取結婚證，不需要登記之後等十天返回市府領取。這一便利服務，進一步提升了舊金山作為婚禮勝地的吸引力。

結婚登記的流程被設計得極為簡單高效，新人只需提前在線預約或親自到市政廳提交申請，便可在同一天完成所有手續，當場領取結婚證並合法成婚。

根據市政廳婚姻登記辦公室的說法，整個過程從提交申請到領取結婚證，通常只需30至60分鐘。估值官郭華健表示：「我們希望這項服務能幫助新人減少等待時間，讓他們有更多的精力慶祝美好。」

申請人只需提供有效身分證明（如駕照 或護照 ），並繳納相應的申請費用。目前舊金山的結婚證申請費為113美元，另需支付婚禮證人或登記官的服務費。如果新人需要在市政廳進行簡單的婚禮儀式，則需要提前預約一位婚禮證人，費用為86美元。

舊金山市政廳以其優雅的建築風格和壯觀的圓頂聞名，是許多新人首選的結婚地點。每天都有數十對新人在這裡舉行婚禮並領取結婚證。市政廳內部的壯觀樓梯、拱形走廊和華麗的裝飾，為婚禮照片提供了絕佳的背景。

32歲的本地居民艾米·克萊恩（Amy Klein）和她的伴侶就在市政廳完成了婚禮。「當天辦完所有手續，還能在這麼美的地方拍照留念，真的太方便了，」艾米說。「這是一種非常特別的體驗，既節省時間又減少了壓力。」

市政廳的婚姻登記辦公室表示，該服務對於舊金山的居民和外地來的新人都適用。許多國際遊客也特地前來，選擇在這座城市的象徵性地標完成終身大事。

此外，對於那些計畫簡約婚禮或希望節省婚禮開支的新人來說，這項服務尤其吸引人。結婚當天即完成所有手續，省去了繁瑣的申請過程和等待時間，成為許多追求效率的年輕人和小型婚禮愛好者的首選。

舊金山一向以接納多元文化和包容性價值觀著稱。這座城市不僅是同性婚姻合法化的先驅，也是倡導婚姻平等的代表。市政廳婚姻登記辦公室強調，為所有希望結婚的情侶提供無差別服務。