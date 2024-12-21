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租房保證金 房東須返還利息5.2%

記者王子涵╱舊金山報導
舊金山房東需要向租戶支付5.2%的押金利息。(美聯社)
舊金山房東需要向租戶支付5.2%的押金利息。(美聯社)

根據舊金山一項已實施數十年的法律，截至明年2月底，許多房東需要向租戶支付5.2%的押金利息。然而，大部分租戶和房東可能並不知道這項規定的存在。

租客押金，有時被稱為入住費、清潔費或最後一個月的租金，其利息在2024年3月1日至2025年2月28日期間達到5.2%，這是自2009年以來房東需支付的最高利率。上一個周期，即2023年3月1日至2024年2月29日的押金利率為2.3%。

舊金山市在1983年修訂了「行政法」，要求房東對租住至少一年的租客需支付押金利息。舊金山租務委員會根據聯準會公布的商業票據利率計算，並每年制定新的利率。

租務委員會執行董事瓦爾納（Christina Varner）表示，委員會對租戶和房東都進行了一定程度的宣傳。但一些小型物業業主可能和租戶一樣，對這項法律並不知情。

「需要不斷進行教育，特別是針對小型物業業主以及英語能力有限的業主。」瓦爾納說，「對於城市中規模較大、更專業的業主來說，他們通常更清楚支付押金利息的義務。」

該法律也有例外情況。如果租戶在入住未滿一年前搬離，或租戶的租金由政府機構補助或資助，那麼房東無需支付押金利息。

「如果租戶只是暫時居住，或者以月租合同的形式入住，僅住了前六到九個月便搬走，那麼房東無需支付該租戶押金利息。」瓦爾納說。

房東可以透過直接支付或租金抵扣的方式向租戶支付押金利息。根據加州法律，房東必須在租戶搬離後的21天內退還押金以及押金應付的利息。而根據舊金山的押金法律，未支付的利息必須在租戶搬離後兩周內支付。

根據倡導租戶權益的舊金山租戶聯盟（San Francisco Tenants Union）表示，關於押金或押金利息的爭議通常在小額索償法庭中解決。

房東 舊金山 利率

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