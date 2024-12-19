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RealPage違法篩選租戶案 罰款62萬元和解

記者劉先進╱屋崙報導
州檢察長邦塔宣布，就違反疫情租戶救濟法案的規定，與租戶篩選公司RealPage以及房地產開發商和管理者Holland達成62萬5000元的和解。（記者劉先進╱攝影）
州檢察長邦塔宣布，就違反疫情租戶救濟法案的規定，與租戶篩選公司RealPage以及房地產開發商和管理者Holland達成62萬5000元的和解。（記者劉先進╱攝影）

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）18日宣布，就違反「疫情租戶救濟法案」（Tenant Relief Act）的規定，與租戶篩選公司RealPage以及房地產開發商和管理者Holland（前身為Holland Residential California）達成62萬5000元的和解。

相關訴訟認為，RealPage向包括Holland在內的房屋提供者提供了篩查報告，其中將因疫情而累積的租金債務，認定為違反租戶救濟法的負面因素，導致許多申請者被拒絕租房。作為和解方案的一部分，RealPage必須支付62萬5000元的罰款和賠償，RealPage和Holland都必須遵守嚴格的禁令條款。

為了應對疫情，加州頒布一系列緊急法案，統稱為疫情租戶救濟法案，以穩定住房市場。這些法案為租戶提供重要的驅逐保護，包括對信用報告和將疫情租金債務用於租房篩選的限制。法案禁止任何住房提供者、租戶篩選公司或代表住房提供者評估租戶的其他實體，在評估租戶申請時，將疫情期間的租金債務作為負面因素。

邦塔表示，RealPage違反租戶救濟法案，在篩選加州2500多名租戶申請者時，將新冠疫情期間的租金債務作為負面因素，其中包括為Holland進行的幾次篩選。根據州司法廳的調查結果，RealPage和Holland現已修改篩選流程，以確保剔除新冠疫情期間的租金債務。

根據和解協議，除了支付罰款和賠償，RealPage和Holland須遵守嚴格的禁令條款，包括但不限於：在使用任何租戶篩選流程之前，定期確認其數據源中存在用於篩選疫情期間租賃數據的適當篩檢程式，或自行篩選數據。跟蹤消費者糾紛並向州檢察長辦公室報告系統性問題。採取措施調查有關篩選報告中可能包含疫情期間租賃債務的索賠，並確保符合條件的租戶不會被拒絕住房。每年為員工提供有關租戶救濟法和相關消費者報告法要求的培訓。

邦塔表示，在加州面臨前所未有的住房危機之際，為那些最有可能失去住房的人提供應有的租房保護至關重要。在租戶申請住房時，不能以疫情期間的租金債務為由拒絕他們。

疫情 租金 加州

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