川普擬禁發H-1B？馬斯克等科技高層料勸阻

根據美國海關與移民服務部門統計，2019年美國約有58萬人持有H-1B簽證。(取自美國海關與移民服務部門臉書)

移民律師們正準備因應候任總統川普 有意恢復其第一任期內的限制移民政策，其中包括他於2020年嘗試禁止簽發H-1B 簽證。但是，他可能面臨兩位支持他競選活動，隨後加入政府團隊的科技界高層的阻力：馬斯克(Elon Musk)與薩克斯(David Sacks)。

舊金山紀事報報導，根據美國海關與移民服務部門(U.S. Customs and Immigration Service)統計，2019年美國約有58萬人持有H-1B簽證。

非營利研究機構「美國政策國家基金會」(National Foundation for American Policy)數據顯示，2018財政年度H-1B簽證的拒簽率達到峰值，共有2萬8181人被拒。川普上任前一年的2016年，此一比率為10%。2020年6月，川普發布行政政命令，暫停發放新H-1B簽證與簽證持有人進入美國，法官否決該命令，稱其已超越總統權力。

美國政府每年發放H-1B簽證數量限制在6萬5000個，並提供碩士以上學位申請人額外保留2萬個名額，總數占美國勞動力的0.05%。反對移民人士認為，H-1B計畫奪走美國勞工的就業機會。支持者表示，外籍勞工填補就業缺口。

川普尚未明確說明就業移民計畫。但川普第二任期保守派「2025年計畫」(Project 2025)卻確切說明改革H-1B計畫，將是「專門」(exclusively)以「最高薪資」(at the highest wages)引進員工。這會限制誰有資格獲得H-1B。

此也與川普第一任期內試圖所做的事情相呼應。

2020年，在川普指示之下，美國移民局要求簽證持有人學位與受聘工作「直接相關」，並要求雇主向H-1B簽證持有人支付更高薪資，從而導致雇用成本過高。但是，三間法院以未遵行適當行政程序為由，阻止這些行動。川普並在重新施行規定之前就下台。

有移民律師擔心，川普可能從上任第一天就開始施行限制移民政策。不過，有部分H-1B移民倡導者認為，馬斯克與其他科技界高層，可能會對川普未來的移民顧問產生和緩影響。

Tesla執行長馬斯克在川普核心團隊擁有非官方影響力。馬斯克在南非出生，以賓州大學身分來美、後來以學生簽證 非法工作，參加史丹福大學研究生計畫，開始科技創業生涯。

薩克斯是企業界希望獲得更多H-1B簽證的科技公司執行長名單人士之一，上周被川普任命為新人工智慧與加密貨幣監管負責人。他來自南非開普敦，1982年成為美國公民。