川普擬禁發H-1B？馬斯克等科技高層料勸阻
移民律師們正準備因應候任總統川普有意恢復其第一任期內的限制移民政策，其中包括他於2020年嘗試禁止簽發H-1B簽證。但是，他可能面臨兩位支持他競選活動，隨後加入政府團隊的科技界高層的阻力：馬斯克(Elon Musk)與薩克斯(David Sacks)。
舊金山紀事報報導，根據美國海關與移民服務部門(U.S. Customs and Immigration Service)統計，2019年美國約有58萬人持有H-1B簽證。
非營利研究機構「美國政策國家基金會」(National Foundation for American Policy)數據顯示，2018財政年度H-1B簽證的拒簽率達到峰值，共有2萬8181人被拒。川普上任前一年的2016年，此一比率為10%。2020年6月，川普發布行政政命令，暫停發放新H-1B簽證與簽證持有人進入美國，法官否決該命令，稱其已超越總統權力。
美國政府每年發放H-1B簽證數量限制在6萬5000個，並提供碩士以上學位申請人額外保留2萬個名額，總數占美國勞動力的0.05%。反對移民人士認為，H-1B計畫奪走美國勞工的就業機會。支持者表示，外籍勞工填補就業缺口。
川普尚未明確說明就業移民計畫。但川普第二任期保守派「2025年計畫」(Project 2025)卻確切說明改革H-1B計畫，將是「專門」(exclusively)以「最高薪資」(at the highest wages)引進員工。這會限制誰有資格獲得H-1B。
此也與川普第一任期內試圖所做的事情相呼應。
2020年，在川普指示之下，美國移民局要求簽證持有人學位與受聘工作「直接相關」，並要求雇主向H-1B簽證持有人支付更高薪資，從而導致雇用成本過高。但是，三間法院以未遵行適當行政程序為由，阻止這些行動。川普並在重新施行規定之前就下台。
有移民律師擔心，川普可能從上任第一天就開始施行限制移民政策。不過，有部分H-1B移民倡導者認為，馬斯克與其他科技界高層，可能會對川普未來的移民顧問產生和緩影響。
Tesla執行長馬斯克在川普核心團隊擁有非官方影響力。馬斯克在南非出生，以賓州大學身分來美、後來以學生簽證非法工作，參加史丹福大學研究生計畫，開始科技創業生涯。
薩克斯是企業界希望獲得更多H-1B簽證的科技公司執行長名單人士之一，上周被川普任命為新人工智慧與加密貨幣監管負責人。他來自南非開普敦，1982年成為美國公民。
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