EMS專家會議：川普上任後 憂Medicaid恐被削減
由於川普政府旨在減少通貨膨脹和債務，一些聯邦衛生項目可能面臨預算短缺。削減的目標可能是醫療補助（Medicaid）、兒童健康保險計畫（CHIPS）和補充營養援助（SNAP）。這些計畫總共為全美超過8500萬人提供服務，其中包括許多少數族裔群體。
少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services，EMS）本周邀請專業人士討論預算削減對這些重要的健康安全網的影響，以及總統對國會預算的扣押程序。
兒童與家庭中心（Center for Children and Families）執行主任、喬治城麥科德公共政策學院研究教授阿爾克（Joan Alker）認為，醫療補助Medicaid可能面臨削減，因為當選總統川普在競選期間表示，他不會消減醫療保險Medicare、社會保障Social Security、以及國防預算，但並沒有提及Medicaid。「聯邦的下一大項支出就是醫療補助，」她說，「這就是為什麼我們知道Medicaid是本屆國會可能大幅削減的目標。」
阿爾克指出，Medicaid由聯邦提供大部分資金，各州運行，名字也有所不同，在加州被稱為Medi-Cal。Medicaid是進入州預算的最大聯邦資金來源，佔流向各州的所有聯邦資金的56%，「因此，如果我們確實看到醫療補助大幅削減，這將影響州預算的所有領域，而不僅僅是他們的醫療預算」。
阿爾克以加州為例，整個預算的三分之一依賴聯邦資金。因此，當加州的聯邦資金減少時，加州立法者在聽取了民眾和倡議者的意見後，必須考慮未來如何進行分配，「這是我們進入下一階段川普政府時所要承擔的計算和風險的一部分。」
兒童夥伴關係（Children’s Partnership）主席阿爾瓦雷斯（Mayra Alvarez）補充表示，一些幫助家庭滿足基本需求的支持和服務的也可能會發生變化。例如Project 2025提出針對補充營養援助計畫SNAP，即食品券（Food Stamp）的政策建議，使人們更難獲得福利，同時也降低效率，包括對無家屬成年人的計畫增加時間限制。此外，取消各州將總收入限制從貧窮線的130%提高到200%的選擇，以及增加或取消資源測試。「這些變化將傷害最脆弱的群體，讓人們更難買到食物，而2020年至2023年間雜貨價格上漲了24%，而且我們知道工資並沒有相應增加。」
預算與政策優先事項中心（Center on Budget and Policy Priorities）高級研究員科根（Richard Kogan）指出，預算的用途和金額是由國會決定，總統的工作是確保法律忠實執行。他強調，總統從來沒有權力可以扣押國會撥款，但可以透過一個可行的程序要求國會改變對先前撥款的想法，並減少或取消其中一些撥款。這在過去從來有發生過，目前不清楚川普政府是否會積極利用這一點。「他們可以積極地使用它。然後，如果眾議院和參議院都進行了投票，改變主意並減少資金，這都是合法的。」
阿爾克也提醒大眾密切關注國會動向，並認為國會明年將努力迅速採取行動來完成其工作，甚至不必等待總統就職，就可以在1月份盡可能快地提出預算決議。
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