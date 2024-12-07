EMS專家會議：川普上任後 憂Medicaid恐被削減

少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services，EMS）本周邀請專業人士討論川普政府的預算削減可能對重要的健康安全網的影響。(翻攝自EMS視訊會議)

由於川普政府旨在減少通貨膨脹和債務，一些聯邦衛生項目可能面臨預算 短缺。削減的目標可能是醫療補助（Medicaid ）、兒童健康保險計畫（CHIPS）和補充營養援助（SNAP）。這些計畫總共為全美超過8500萬人提供服務，其中包括許多少數族裔群體。

少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services，EMS）本周邀請專業人士討論預算削減對這些重要的健康安全網的影響，以及總統對國會預算的扣押程序。

兒童與家庭中心（Center for Children and Families）執行主任、喬治城麥科德公共政策學院研究教授阿爾克（Joan Alker）認為，醫療補助Medicaid可能面臨削減，因為當選總統川普在競選期間表示，他不會消減醫療保險Medicare、社會保障Social Security、以及國防預算，但並沒有提及Medicaid。「聯邦的下一大項支出就是醫療補助，」她說，「這就是為什麼我們知道Medicaid是本屆國會可能大幅削減的目標。」

阿爾克指出，Medicaid由聯邦提供大部分資金，各州運行，名字也有所不同，在加州 被稱為Medi-Cal。Medicaid是進入州預算的最大聯邦資金來源，佔流向各州的所有聯邦資金的56%，「因此，如果我們確實看到醫療補助大幅削減，這將影響州預算的所有領域，而不僅僅是他們的醫療預算」。

阿爾克以加州為例，整個預算的三分之一依賴聯邦資金。因此，當加州的聯邦資金減少時，加州立法者在聽取了民眾和倡議者的意見後，必須考慮未來如何進行分配，「這是我們進入下一階段川普政府時所要承擔的計算和風險的一部分。」

兒童夥伴關係（Children’s Partnership）主席阿爾瓦雷斯（Mayra Alvarez）補充表示，一些幫助家庭滿足基本需求的支持和服務的也可能會發生變化。例如Project 2025提出針對補充營養援助計畫SNAP，即食品券（Food Stamp）的政策建議，使人們更難獲得福利，同時也降低效率，包括對無家屬成年人的計畫增加時間限制。此外，取消各州將總收入限制從貧窮線的130%提高到200%的選擇，以及增加或取消資源測試。「這些變化將傷害最脆弱的群體，讓人們更難買到食物，而2020年至2023年間雜貨價格上漲了24%，而且我們知道工資並沒有相應增加。」

預算與政策優先事項中心（Center on Budget and Policy Priorities）高級研究員科根（Richard Kogan）指出，預算的用途和金額是由國會決定，總統的工作是確保法律忠實執行。他強調，總統從來沒有權力可以扣押國會撥款，但可以透過一個可行的程序要求國會改變對先前撥款的想法，並減少或取消其中一些撥款。這在過去從來有發生過，目前不清楚川普政府是否會積極利用這一點。「他們可以積極地使用它。然後，如果眾議院和參議院都進行了投票，改變主意並減少資金，這都是合法的。」

阿爾克也提醒大眾密切關注國會動向，並認為國會明年將努力迅速採取行動來完成其工作，甚至不必等待總統就職，就可以在1月份盡可能快地提出預算決議。