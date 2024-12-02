聖塔克拉拉 啟動安全路線上學計畫

聖塔克拉拉市工作人員指導孩子認識交通標誌。（聖塔克拉拉市政府官網）

聖塔克拉拉市近日宣布，獲得來自加州 交通安全辦公室（California Office of Traffic Safety，OTS）的一筆6萬9050元資助，用於支持其「安全路線上學計畫」。這項計畫旨在通過教育和實踐活動提高兒童步行和騎自行車的安全，同時宣導健康生活方式、提升交通便利性，並增強社區的環境意識。這筆資助將為聖塔克拉拉市提供至明年9月的支援。

市經理葛羅甘（Jovan Grogan）表示：「我們很高興能獲得這筆贈款。這將在維持和加強我們的安全路線上學計畫方面發揮關鍵作用。安全是我們城市的核心價值之一，我們將繼續努力，為所有居民提供更安全的環境。」

根據計畫，撥款將用於多個以自行車和行人安全為重點的活動。這些活動包括組織自行車訓練課程和學生集會，通過互動和實踐的方式，向青少年傳授如何安全騎行和步行的知識。同時，市政府還將在參與該計畫的學校開展青少年安全培訓，期間進行頭盔檢查並向學生分發免費頭盔。此外，學生們還將收到免費的自行車前燈和尾燈等安全設備，以確保他們在早晨和傍晚的通勤安全。

「道路安全對我們每個人都至關重要，無論是步行、騎自行車還是開車。」加州交通安全辦公室主任魯尼（Barbara Rooney）表示，「通過這些措施，我們不僅保護了道路使用者，還推動了一種尊重交通規則、重視彼此安全的文化。我們希望所有人都能安全到達目的地。」

這筆資助將有效支持聖塔克拉拉市進一步優化道路安全，並增強社區對綠色出行和健康生活方式的認同。聖塔克拉拉市政府呼籲家長、學校和社區積極參與這項計畫，通過共同努力，打造一個更安全、更健康、更環保的社區。