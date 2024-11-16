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州檢察長：「皇家同花順」行動 破3起謀殺案

記者劉先進／舊金山報導
州檢察長邦塔說，地方、州和聯邦執法機構啟動「皇家同花順」打擊犯罪行動近兩個月以來，大力掃除犯罪。（記者劉先進╱攝影）
州檢察長邦塔說，地方、州和聯邦執法機構啟動「皇家同花順」打擊犯罪行動近兩個月以來，大力掃除犯罪。（記者劉先進╱攝影）

州檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，地方、州和聯邦執法機構啟動「皇家同花順」打擊犯罪行動（Operation Royal Flush）近兩個月以來，已逮捕77人，繳獲32支槍械，執行52項搜查令，執行77項逮捕令，並阻止了8起暴力犯罪，破獲三起兇殺案。

「皇家同花順」行動從9月開始，目的是減少困擾國王縣（Kings County）社區的持續暴力犯罪。2023年夏天，國王縣重案組（KCMCTF）的探員注意到，縣內與幫派有關的暴力犯罪數量不斷增加。重案組開始調查這些犯罪，發現諾特諾（Norteño）犯罪街頭幫派成員，幾乎每天都在該縣各個轄區實施暴力行為。7月，重案組請求加州司法部特別行動組（SOU）協助調查多起暴力犯罪。

在徹底調查期間，重案組收集了足夠的證據，逮捕並指控14名嫌疑人，他們涉嫌參與發生在阿維納爾（Avenal）、柯科倫（Corcoran）和凱特爾曼市（Kettleman City）的三起兇殺案。其中兩名兇殺案受害者是諾特諾幫的定點襲擊目標，第三名受害者是幫派暴力隨機行為中的旁觀者。

邦塔表示，在整個州，加州司法部和合作夥伴正在共同努力，防止犯罪街頭幫派在社區實施暴力犯罪。執法機構在家族上下開展的聯合行動已導致數百人被捕，眾多兇殺案得以偵破，數千件槍枝、數量驚人的毒品和大量現金被沒收。這些行動有力地提醒大家，「我們堅決反對本州的暴力犯罪。我向全州的團隊和執法合作夥伴表示感謝。他們所做的重要而艱巨的工作拯救了無數生命。」

此次聯合行動由國王縣重案組和加州司法部特別行動組領導，並得到州司法部高影響力調查組、中央谷地高強度販毒區、加州懲教與改造廳、加州公路巡警，地方警局、聯邦調查局、國王縣地檢長辦公室、縣警、金斯縣緩刑局的支持。

暴力犯罪 加州 司法部

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