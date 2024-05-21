第三代華裔灌溉文化種子 黃美儀教中國古代哲學

黃美儀用新穎的方式教授中國傳統哲學，獲得學生好評。（記者徐蓓蓓╱攝影）

黃美儀（Joyce Ng)是在灣區 土生土長的第三代華裔 ，祖上來自廣州。她說，自己的父系家族是商人，並且創辦了舊金山華埠 著名的幸運餅工廠。在偏向儒家文化背景家庭中長大的她，現在教授六年級世界歷史課。她用新穎的方式教授中國傳統哲學，獲得學生好評。

中國傳統哲學中儒家、道家和法家文化相關的內容對於完全沒有華裔背景的孩子來說是非常難的。黃美儀採用互動式教學，設計了「皇后的選擇（The Empress′s Choice)」這樣一堂課。學生被分成三組，每一組學生可以選擇他們最心儀的一種哲學理論，通過小組研究，完成一次集體演示，來說服老師，也就是「皇后」，自己推薦的哲學理論才是最好的。

學生們為了贏得比賽，非常積極地搜尋資料，準備演示內容。最後今年選擇「儒家文化」的學生贏得了「皇后」的選擇。黃美儀說今年已經是自己第3年教授這一課程。她說，自己的母系家族以種植為業。她喜歡種植，也想在課堂上種下一顆種子，看學生怎樣從課本出發，不斷成長，拓展到課本之外。

黃美儀說，教授這門課對自己來說也是一件令人激動的事，因為有機會分享一下自己是誰，感受到自己和華裔文化背景的聯繫，同時對自己的家族的歷史也會有更深的感受。從某種意義上說，自己在和這些孩子一同學習這些哲學觀是怎樣塑造了自己的族群的。

黃美儀說去年班上有個學生因為祖父母信奉道教而對道家思想很感興趣。他因為想更了解自己的先祖而非常用功。她說自己在聽學生闡釋這些哲學的時候，更好地理解了自己的父母和祖父母。她認為自己的家庭文化受到儒家文化的影響更深。

黃美儀回憶，自己的曾祖父母對孩子管教非常嚴格，非常強調尊重長輩。祖父母雖然嚴格，但是還是非常疼愛孩子們的。她意識到自己作為老師在管理課堂的時候，也不自覺地受到了儒家思想的影響，總是要求自己成為學生的榜樣，否則就會感到沒有能很好地引導學生。她也會很明確地告訴學生自己對他們的期許，還會應用一些儒家的信條來幫助解決學生之間的紛爭。