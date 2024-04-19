死亡車禍路段警突襲執法 90分鐘開出22罰單

摩托警在90分鐘內向不禮讓行人的駕駛者開出22張罰單和5次警告。（取自CBS新聞）

一個月前，在舊金山 West Portal社區發生的致命車禍奪取了一家四口的性命，給當地社區帶來了巨大悲痛和陰影。舊金山警局日昨在案發路段突襲執法，在90分鐘內向不禮讓行人的駕駛者開出22張罰單和5次警告，以教育駕駛者注意道路行人安全，撫平社區創傷。

據報導，兩名便衣警員作為「誘餌」穿過West Portal地鐵站 外的人行道，以追蹤沒能提前停車的車輛。當地居民歐文（Mona Irwin）表示，她有多次差點被車撞到。「人們就是不注意，不在停車標誌前停車查看路況，這真的很糟糕。」

3月16日中午，一輛白色奔馳SUV突然失控逆行，撞向在公交車站等待的一家四口，一對年輕的夫妻和他們的兩個孩子全部殞命。

駕駛者是78歲的女性司機劉芳瑪麗（Mary Fong Lau，音譯），到目前為止還未受到任何指控。地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）表示，毒理學報告和事故重建調查都需要時間，請求公眾的耐心等待。「目前我還沒有任何可以公開分享的信息，一旦我們做出指控決定，公眾會第一時間知道。」謝安宜說。

舊金山警局副警長、前華埠 中央警局長拉薩（David Lazar）是執行誘餌行動的警員之一：「這次有針對性的執法，確實是為了回應發生在一個月前的事故。」他指出，這是警方在全市範圍內展開類似交通安全執法的一部分。

在90分鐘的執法中，摩托警攔下了許多未禮讓行人的駕駛者，共發出22張罰單和5次警告。

拉薩表示，警方通過此次執法行動傳遞出一個信息，即警方沒有放棄交通執法。

司機克蘭揚斯基（Moshe Kransnjanski）因未禮讓行人，被罰款230元。他表示，自己從紐約剛搬到舊金山，「這是我的責任，希望我有機會提出異議，解釋當時的情況。但獲得的教訓就是，駕車時一定要注意，不能粗心大意」。