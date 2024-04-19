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清除非法垃圾 「屋崙清潔」效果佳 推行90天街道變乾淨

記者楊逸辰╱屋崙報導
城市清潔工人正在清理違法傾倒的街道垃圾。（記者楊逸辰╱攝影）
城市清潔工人正在清理違法傾倒的街道垃圾。（記者楊逸辰╱攝影）

對於街道上非法傾倒的垃圾，屋崙市府設計了一套專案來處理。在小西貢區的克林頓公園附近的街道上，市府清潔工人1日8正著手準備將街道上的一大堆垃圾處理乾淨。這一工作是去年10月市長盛桃在市情咨文報告中宣布的「屋崙清潔」（Oakland Fresh）計畫中的一部分，在最需要乾淨健康的街道的社區中幫他們實現清潔。

屋崙的副市經理迪弗里斯（Joe DeVries）說，這項清潔工作的目標之一，是主動積極地去處理城市社區中的清潔問題，而不是等到有人舉報再處理。「屋崙清潔」自從1月份的金恩博士紀念日開始展開，如今已推行約90日。

「我們在大約144個非法傾倒場撿起了垃圾，拖走了數百輛汽車。這真的很有趣。工作人員很興奮，鄰居也很興奮，它讓屋崙變得更好。」迪弗里斯說，在這一計畫中，一些社區中的居民們也出來一起幫助工作人員清潔街道。此外，市府部門對約7500個家庭和企業做了宣傳和調查，確保人們知曉這一清潔計畫，並積極參與。

迪弗里斯舉例，在11街中央本有一塊充滿垃圾和無家可歸者營地的三角形區域，原本相當混亂。通過和無家可歸者營地管理部門和鄰里居民們的合作，遊民得到收容所的安置。與此同時垃圾全都被清理了。

一名清潔工作人員表示，令他們懊惱的是非法傾倒的重複，每當他們清理成功，第二天又會出現有人非法傾倒的情況。

華人企業主王諾蘭 （Nolan Wong，音譯）表示，實施非法傾倒的人清楚知道他們可以逃脫這一行為帶來的責任。有時候也因為某些區域不是足夠乾淨，導致人們覺得非法傾倒或者非法塗鴉無所謂。如果一片區域足夠乾淨，能夠制止人們去做破壞清潔的始作俑者。

關於如何從源頭上解決這一問題，迪弗里斯表示，屋崙的工務局對市內的國際大道（International Boulevard）上的每家企業都進行了數據搜索，確定發現該地區超過144家企業沒有充足的垃圾服務來處理他們產生的垃圾。這些企業沒有為廢棄物管理服務付費，從而產生了一些非法傾倒的垃圾。

自1月施展計畫以來，已經有75家不合規的企業被要求訂購垃圾處理服務。與此同時，市府還在購買更多有車牌讀取器的非法傾倒攝像頭，如果有人駕車非法傾倒垃圾，非法行為的畫面就會被捕捉，這些都是目前城市正在進行中的努力。

屋崙副市經理迪弗里斯說，清潔工作的目標之一，是主動積極地去處理城市社區中的清潔問...
屋崙副市經理迪弗里斯說，清潔工作的目標之一，是主動積極地去處理城市社區中的清潔問題，而不是等到有人發現舉報再去處理（記者楊逸辰╱攝影）

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