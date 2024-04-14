少數族裔媒體談白卡兩大新服務

主持人、少數族裔媒體執行總監和創辦人克羅絲。（翻攝自EMS會議）

少數族裔媒體（Ethnic Media Services，EMS）舉辦線上座談會，討論加州 Medi-Cal白卡 計畫協調、強化和轉型。少數族裔媒體執行總監暨創辦人克羅絲（Sandy Close）、加州醫保服務部副主任布魯克斯（Sarah Brooks）和太平洋診所（Pacific Clinics）資深臨床總監格蘭特（Rachelle Grant）出席。

會上指出，加州醫保服務廳 （Department of Health Care Services，DHCS） 正改革白卡計畫，便於加州人能獲得他們需要的護理，過更健康的生活，白卡會員現可獲得最新改進的福利 和服務，這些福利和服務甚至超過普通醫生辦公室或醫院範圍，以滿足加州居民的醫療和與健康相關的社會需求。

例如，增強型護理管理 （Enhanced Care Management，ECM）就是白卡的最新福利之一，這方案可為具有最複雜需求的會員提供以人為本的護理管理。

布魯克斯表示，接受ECM的會員是那些具有高度複雜的身體、精神和(或)社會需求的人，他們需要協調多個不同衛生系統的幫助，且往往病得太重或身體虛弱而無法跟蹤醫生的預約和處方。ECM計畫可安排這些人與護理人員一對一配對，替他們的醫療服務提供支持，幫助協調他們的臨床和非臨床護理，並確保他們在社區中獲得所需的服務，無論他們身在何處，若需要，他們可安排醫療設備和交通。

第二項最新福利是社區支持計畫（Community Supports），旨在改善白卡會員的整體健康和福祉，透過住房支持、家庭無障礙改造、家庭護理、清醒中心、哮喘治療和醫學定製的營養餐等服務來實現這一目標，幫助人們在遠離護理機構時在家中更加獨立和安全地生活。

布魯克斯舉例，例如輪椅坡道和扶手這樣的家庭改造，改善無障礙空間並允許成員在家中獨立性更高並避免機構護理，還有幫助清除家中的黴菌並提供空氣過濾器，以便氣喘患者能過著更健康生活。