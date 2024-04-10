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聖荷西屋主協會 賤賣10間康斗

編譯林思牧／綜合報導
聖荷西市中心188 West St. James Street的康斗大樓 (谷歌地圖)。
聖荷西市中心188 West St. James Street的康斗大樓 (谷歌地圖)。

雖然法院已發布禁制令，但聖荷西市中心牽涉財務糾紛的十間中資康斗(condos)，8日(周一)仍被屋主協會HOA拍賣了(auctioned)，而且平均的成交價每間只有3萬1900元，在矽谷這個房價高昂的地區，這種賤價是否代表將來房產會有法律問題？

聖荷西信使報（Mercury News）報導，這項拍賣會所在的地點是聖荷西市中心188 West St. James Street，拍賣過程幾度出現延誤，但耗時幾個鐘頭後十間都被買走。

商業房地產公司Meacham Oppenheimer的主管塔克辛（David Taxin）指出，3萬元出頭就可以買到一間這麼好的康斗，在今天的灣區絕對沒有第二處，而且同棟大樓中先前賣出的康斗，每間價格都超過50萬元。

中資的房產公司Z&L Properties是這個地址的住宅雙塔的擁有人，這些康斗原本是要被法拍的(foreclosure)，但Z&L Properties在法院得到一樁勝利，法院發布禁制令(restraining order)暫停這些康斗的法拍程序(foreclosure proceeding)，但不知為何拍賣竟然還會進行。

Z&L Properties之所以涉入財務糾紛，是沒有向屋主協會HOA(Home Owners Association)給這十間康斗繳每月的維護費(monthly maintenance dues)。現在標到這十間康斗的新屋主，事前已承諾會補繳積欠的維護費。可以想像，佔到大便宜的新屋主，沒有不樂意繳這筆錢的！

在拍賣會場的記者注意到，有意競標的人士在會場上私下商議，大家決定不要搶標，免得把價錢飆高了。九間康斗最後是被五人買走，價格範圍在3萬1500到3萬2300元。五人中的一人買下三間，另外兩人各買走兩間，最後的兩人各買了一間。

這樣加起來只有九間，竟然還剩一間沒有人出價，最後是屋主協會自己買下。那五位買家都沒有對媒體透露身分。屋主協會不顧法院的禁制令硬是拍賣，不知道這樁買賣是否合法。

拍賣 聖荷西 灣區

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