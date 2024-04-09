矽谷高檔麵包店 驚見華人這些美食

櫃檯一側陳列著華人再熟悉不過的豬肉大包和韭菜盒子。（記者徐蓓蓓／攝影）

矽谷西端洛斯阿圖市中心的一家高檔麵包店，開始出售豬肉大包和韭菜盒子這樣道地的中華美食，在當地可謂是一樁新鮮事。

洛斯阿圖市以高生活水平與房價昂貴著稱，是本地政要和富商聚居的地帶。拜登總統最近一次訪問灣區 也在這裡舉辦籌款活動。它具有歐洲小鎮風情的市中心各類餐廳鱗次櫛比，但鮮見中餐館。

這家位於洛斯阿圖市中心的高檔麵包店的玻璃櫥窗內，擺滿了舊金山灣區特產的各類酸種麵包、歐式佛卡夏麵包、辮子麵包以及法式長棍三明治等。如今櫃檯一側還陳列著華人 再熟悉不過的豬肉大包和韭菜盒子，標牌還用英文詳細標註了餡料 。旁邊另有三種不同餡料的餡餅陳列，分別是雞肉香菇餡、豆腐香菇餡還有豬肉大蝦餡。

包子的英文標牌除了說明有豬肉和白蘿蔔之外，還特地說明是煎包。韭菜盒子則寫明配料有韭菜、雞蛋和粉絲。

記者詢問店員得知，這家店的店主是一位華人，生產的廚房位於不遠處的蒙洛公園市。最初只是生產灣區常見的酸種麵包，後來店主突發靈感，用做麵包的麵糰來做起華人常吃的包子、餡餅和韭菜盒子。沒想到非常受歡迎。