聖馬刁學區發短信 改善學生心理健康

聖馬刁市艾伯特中學通過發短信方式將學生與心理健康指導員聯繫起來。（選自臉書）

據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，聖馬刁市艾伯特中學（Abbott Middle School）去年經常發生打架事件。很多學生不愛學習，行為問題太多，孩子們還拉了六次火警警報，擾亂了課堂秩序。校方和家長們對此憂心忡忡。

聖馬刁-佛斯特（San Mateo-Foster）市學區 總監歐邱亞（Diego Ochoa）最終確定了一個有點不同尋常的想法：雇用一家公司，通過短信方式將學生與心理健康 指導員聯繫起來。

在對這家公司進行研究並審查了法律問題後，學校官員與 Clayful 公司簽訂了合同，為700 名艾伯特中學學生每人每月支付10元。

學生們可以通過簡訊服務在60秒內與教練取得聯繫。教練接受過與年輕人溝通的培訓，會使用語言和表情符號更好地與學生溝通。

灣區和全國各地的學區都在努力滿足年輕人的心理健康需求。這些年輕人正與疫情 加劇的高抑鬱、自殺念頭、焦慮和孤獨作鬥爭。

除此之外，歐邱亞還全面調整了中學的人員配備和行政管理，並加強了支持服務。現在，學校有四名輔導員、一名學校心理學家、一名社會工作者、一名校長、兩名校長助理和一個配備工作人員的健康中心。這與幾年前只有校長、校長助理和一名輔導員相比，有了大幅增加。

在幫助青少年解決心理健康問題的傳統方法中，文字心理健康輔導員可以說是最新穎的補充。雖然 Clayful 教練必須有四年的教育或心理健康經驗，但他們不必是有執照的治療師或輔導員。官員說，他們由臨床社會工作者或有執照的學校輔導員監督，必要時，他們可以進行干預。

Clayful 創始人兼執行長巴雷拉（Maria Barrera）說，對話看起來更像是朋友聊天，而不是治療，但這是有目的的。「我們訓練教練以非正式和平易近人的方式說話。」

接受過機械工程師培訓的巴雷拉說，她三年前創辦了這家公司，因為她讀到了關於年幼兒童自殺身亡的報導，並感到現有心理健康系統的設計，只是為了在孩子們達到崩潰點後為他們提供支持。

「當他們需要治療師的時候，已經有太多事情無法挽回了，」她說，「我的願景是在我們到達那一步之前就為學生提供支持。巴雷拉說，學生們與教練相處的時間從 15 分鐘到2個小時不等。」

歐邱亞認為，Clayful 課程很有幫助，他希望明年能將其推廣到學區的所有學校。