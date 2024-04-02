聖馬刁學區發短信 改善學生心理健康
據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，聖馬刁市艾伯特中學（Abbott Middle School）去年經常發生打架事件。很多學生不愛學習，行為問題太多，孩子們還拉了六次火警警報，擾亂了課堂秩序。校方和家長們對此憂心忡忡。
聖馬刁-佛斯特（San Mateo-Foster）市學區總監歐邱亞（Diego Ochoa）最終確定了一個有點不同尋常的想法：雇用一家公司，通過短信方式將學生與心理健康指導員聯繫起來。
在對這家公司進行研究並審查了法律問題後，學校官員與 Clayful 公司簽訂了合同，為700 名艾伯特中學學生每人每月支付10元。
學生們可以通過簡訊服務在60秒內與教練取得聯繫。教練接受過與年輕人溝通的培訓，會使用語言和表情符號更好地與學生溝通。
灣區和全國各地的學區都在努力滿足年輕人的心理健康需求。這些年輕人正與疫情加劇的高抑鬱、自殺念頭、焦慮和孤獨作鬥爭。
除此之外，歐邱亞還全面調整了中學的人員配備和行政管理，並加強了支持服務。現在，學校有四名輔導員、一名學校心理學家、一名社會工作者、一名校長、兩名校長助理和一個配備工作人員的健康中心。這與幾年前只有校長、校長助理和一名輔導員相比，有了大幅增加。
在幫助青少年解決心理健康問題的傳統方法中，文字心理健康輔導員可以說是最新穎的補充。雖然 Clayful 教練必須有四年的教育或心理健康經驗，但他們不必是有執照的治療師或輔導員。官員說，他們由臨床社會工作者或有執照的學校輔導員監督，必要時，他們可以進行干預。
Clayful 創始人兼執行長巴雷拉（Maria Barrera）說，對話看起來更像是朋友聊天，而不是治療，但這是有目的的。「我們訓練教練以非正式和平易近人的方式說話。」
接受過機械工程師培訓的巴雷拉說，她三年前創辦了這家公司，因為她讀到了關於年幼兒童自殺身亡的報導，並感到現有心理健康系統的設計，只是為了在孩子們達到崩潰點後為他們提供支持。
「當他們需要治療師的時候，已經有太多事情無法挽回了，」她說，「我的願景是在我們到達那一步之前就為學生提供支持。巴雷拉說，學生們與教練相處的時間從 15 分鐘到2個小時不等。」
歐邱亞認為，Clayful 課程很有幫助，他希望明年能將其推廣到學區的所有學校。
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