我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重慶3歲童從22樓被丟下摔死 37歲狠母還砍傷婆婆

復活節別買兔子送小孩 動物救援組織：8成下場慘

加州死刑「名存實亡」

金山人語

加州刑罰中，死刑雖然存在，但象徵意義大於實質意義。不僅每年判處死刑的數量很少，死刑執行，也被州長紐森叫停。近期幾起與華人相關流兇案，讓人不禁思考，加州是否需要重新開始執行死刑。

州長紐森2019年上任僅三個月，即簽署行政令，要求在他任期內，全面停止執行死刑。儘管紐森任期還剩約三年，且不可再參選州長，但考量目前的加州司法環境，紐森繼任者很有可能蕭規曹隨，繼續停止執行死刑。「舊金山紀事報」日前分析四大民主黨籍州長候選人的政見，也做出相似的判斷。

事實上，加州司法不傾向使用與執行死刑的傳統，由來已久。過去45年間，只有13人被執行死刑；最近一次執行死刑，是在18年前。除死刑執行數量少，每年判處死刑的人數也持續下降。加州懲教署數據顯示，近10年（2014至2023年），共有61人被判處死刑；相比上一個10年（2003至2013年）的180人，減少66%。

近年來，隨著進步派檢察官登上司法舞台，檢方對死刑態度更是降至冰點。洛縣檢察長賈斯康2021年上任之初，就曾公開表明不尋求法院判處死刑的立場。與賈斯康持相同看法的檢察官很多，最近六年，加州被判死刑的犯人數量，都在不超過五人的個位數。

與此相對應的是，檢察官傾向尋求超過百年的終身監禁，來懲罰罪大惡極的殺人犯。例如2018年在馬里布溪州立公園，當著兩個華裔混血兒的面，殺害他們父親的兇手如達（Anthony Rauda），就被判處119年監禁。儘管檢方用「冷血、殘忍」等詞句形容兇手，還懷疑他曾犯下其他多起兇案，但從未尋求死刑來懲罰他。

加州不願意判罰，也不願執行死刑，其考量點之一，與死刑是否真能震懾犯罪有關。洛縣檢察長賈斯康在洛縣警員Ryan Clinkunbroomer遭槍手埋伏爆頭案中，不尋求用死刑懲罰罪犯的原因，就是死刑沒有「威懾力」。

根據刑事古典學派創始人比卡利亞（Cesare Beccaria）研究，對人心產生作用的，不是刑罰強度，而是延續性。換句話說，死刑看起來很殘酷，但過程很短；頭一下子就被砍斷，死刑給民眾留下的印象，也很快被淡忘；反之，終身監禁時間很長，對犯罪震懾作用更久。

不過，近期有一個案，似乎駁斥該觀點。日前開庭的華商史德運錘殺兩侄案中，史德運曾在案發後逃往香港。據南華早報報導，史德運在香港被捕後，香港法官溫紹明詢問史德運，是否接受引渡回美受審。史德運回應，如果回美國不判死刑而是終身監禁，他希望（引渡）越快越好。

史德運選擇潛逃香港，而非中國大陸的老家，應是考量香港1993年後廢除死刑。他同意放棄「反引渡」權利，也與洛縣檢方表示放棄尋求死刑有關。史德運言行，證明其對死刑的忌憚；雖然是個案，但死刑威懾力仍可見一斑。

死刑的存廢及執行，隨著社會事件的發生頻率及兇殘程度，民意常是起伏不定，亦從司法正義、人權維護走向政治之爭。然而，對受害者而言、對社會而言，死刑最不應該考量的就是政治立場，亂世用重典，點明了當下社會的需要才是關鍵，而非抱殘守缺。

加州 香港 紐森

上一則

復活節悲歌 買兔子給小孩常被棄養

下一則

復活節買兔子給小孩 常被棄養

延伸閱讀

舊金山市長布里德4月訪中國 力推觀光、熊貓再訪

舊金山市長布里德4月訪中國 力推觀光、熊貓再訪
協助追蹤犯罪車輛 屋崙、東灣安裝480個攝影機

協助追蹤犯罪車輛 屋崙、東灣安裝480個攝影機
前加州主計長余淑婷 宣布參選州長

前加州主計長余淑婷 宣布參選州長
聯邦最高法院裁決前 墮胎藥已發完了

聯邦最高法院裁決前 墮胎藥已發完了
報告：加州減排難達標 州長否認

報告：加州減排難達標 州長否認

熱門新聞

保險公司紛紛退出，無疑給已經舉步維艱的加州保險市場雪上加霜。（取自Pexels）

加州保險公司紛退出 想換新房保險難如登天 買賣方都苦

2024-03-29 02:20
美國產芭樂抵達北加仍非常新鮮，價格實惠只要每磅3.99元，但果實風味與甜度較低。（記者孫愛薇／攝影）

台灣芭樂飄香加州 克服冷鏈運輸問題 一解思鄉愁

2024-03-24 02:20
矽谷名人暨「Taiwan Next Foundation」執行長謝凱婷（Katie Hsieh）27日也在自己的粉專說，曾與貴婦奈奈有過一面之緣，過程中不斷地被貴婦奈奈遊說投資她男朋友黃博健的醫美診所，讓謝凱婷直呼「嚇到想跳車」。（翻攝自FB粉絲團）

矽谷美味人妻曾遇貴婦奈奈要千萬台幣 嚇到想跳車

2024-03-27 23:50
徐任生進口多種芭樂品種，台灣紅心芭樂、紫芭樂、墨西種土芭樂、帝王芭樂以及甕仔芭樂都在其中。（受訪者提供）

華裔農夫種出芭樂 對決進口貨

2024-03-24 02:19
加州發生20年來首宗山獅致命攻擊事件，一名21歲男子喪生。示意圖，非文中所述山獅。(取材自Pexels)

加州出現20年來首宗山獅致命攻擊 兄弟檔1死1傷

2024-03-24 23:03
Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）3月27日在他自己的Instagram貼了一張與輝達（Nvidia）執行長黃仁勳的合照，查克柏格只寫了Jersey swap（球衣交換）這個詞，可以感受到兩人的好交情。（擷自查克柏格IG）

查克柏格曬與黃仁勳合照 只寫「1個詞」曝超級好交情

2024-03-27 15:31

超人氣

更多 >
顧客吃霸王餐花樣多 洛縣華人餐廳無奈

顧客吃霸王餐花樣多 洛縣華人餐廳無奈
馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」

馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」
果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…

果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…
當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌

當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌
美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半

美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半