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桑尼維爾7年來首宗警察槍擊 19歲男被射殺

記者葛歆睿 / 桑尼維爾報導
上周末，佩雷斯赤身裸體持刀與警方對峙，最終被射殺。他的家人稱，這件事本不該發生。（取自GoFundMe）
上周末，佩雷斯赤身裸體持刀與警方對峙，最終被射殺。他的家人稱，這件事本不該發生。（取自GoFundMe）

桑尼維爾一名19歲男子自己報警後，與出警的警員對峙並被射殺。這是桑尼維爾市七年來首次發生警察槍擊事件。近一周後，警方公布了影音資料以及更多事件細節。

桑尼維爾公共安全部（DPS）日前表示，23日（周六）警方接到報警稱，德爾雷廣場（Plaza Del Rey）移動房屋公園有一名赤身裸體的持刀男子。警方後來獲悉，是這名男子自己撥打的911報警電話。

桑尼維爾市DPS負責人恩戈（Phan Ngo）在29日的記者會上證實：「直到後來在電話中，調度員才能夠整理出信息，確認目標人物就是報警者。」

根據警方公開的911錄音，當調度員認出持刀男子正是打電話的人時，她指示他把刀放下：「曼尼，你能把刀放下嗎？你能聽到我說話嗎？我希望你把刀放下。」”

這名男子後來被確認為19歲的佩雷斯（Emmanuel Perez）。

警方發布的行車紀錄和執法紀錄影片顯示，對峙中，一名警員多次透過擴音器命令佩雷斯放下刀，但佩雷斯似乎沒有聽從。他拿著刀朝這位警官走去。可以聽到警官說：「放下刀…停在那裡…如果你不停下來，我就開槍打死你…停在那裡…」。

這段經過警方剪輯的影片在警察開槍前暫停。桑尼維爾DPS表示，佩雷斯的軀幹被擊中兩次。恩戈說：「目前調查仍在進行，因此我們能說的內容有限，但正如你從視頻中看到的那樣，官員們嘗試了多種降低危機的方法。」

然而，桑尼維爾DPS警員配備了警棍、泰瑟槍和胡椒噴霧作為非致命性武力手段。該部門確認了槍擊事件中的警官名叫萊莫斯（Kevin Lemos），並表示他已經在此工作了三年多。接下來將由聖他克拉拉地檢處來確定他開槍的決定是否合理。

佩雷斯的家人表示，對失去親人感到悲痛，這件事本不該發生。他們不是醫學或執法專家，只能等待警方的調查結果，以形成對事件的看法。

家人還說，佩雷斯一直受到心理健康狀況困擾，尤其是在新冠肺炎疫情之後。他們還說，此次事發前警方就已經認識他。

警方證實曾去過佩雷斯家兩次。第一次是在2021年，當時佩雷斯是犯罪受害者。警方第二次造訪是在2022年，稱這是一次「非犯罪接觸」。家人表示，當時佩雷斯因精神健康危機被警察送往醫院。

槍擊 疫情 心理健康

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